Белорусы: ФСЗН неправомерно лишает работников права на пособия 3 3.12.2018, 10:51

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Фото: Aif.by

Почему белорусы не имеют права на больничный, если за него не платили взносы?

В интернете появилась петиция, которая касается расчета и выплаты больничных. Ее авторов смущает, что по действующему законодательству работник не имеет права на больничный, если за него не уплачивались взносы в ФСЗН в месяце, когда он заболел, или в течение 6 предшествующих болезни месяцев. Пока под петицией подписались чуть больше 200 человек, но оставлять подписи можно еще на протяжении 6 дней.

В редакцию tut.by обратилась бухгалтер одной из столичных фирм.

— В 2013 году Фонд социальной защиты населения изменил расчет больничных по многим пунктам, в том числе и для тех, кто отработал за всю свою жизнь менее 6 месяцев, — им больничные стали назначаться в минимальном размере (согласно пункту 17 положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам).

В начале октября этого года на бухгалтерском портале внезапно появилась новая и довольно смелая трактовка этого документа, в частности, касающаяся начисления больничных. ФСЗН заявил, что работник совсем не имеет права на больничный, если за него не уплачивались взносы в Фонд соцзащиты в месяце, когда он заболел, или в течение 6 предшествующих болезни месяцев.

На эту же тему в интернете появилась петиция. Касается она, как выразились составившие ее бухгалтеры, «довольно смелой трактовки ФСЗН положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, которая опубликована на сайте Фонда социальной защиты населения в разделе «Вопрос — ответ».

В разъяснениях ФСЗН приводится пример: «Работник работает в организации с 3 сентября 2018 года. Представил листок нетрудоспособности в связи с общим заболеванием с 7 по 11 сентября 2018 года. По данному месту работы взносы за него не уплачивались, по прежнему месту работы — уплачивались по 28 февраля 2017 года. Права на пособие по временной нетрудоспособности работник не имеет».

— В каком нормативном акте установлено, что условие уплаты взносов считается выполненным, если, как утверждается в разъяснении, в 6 календарных месяцах, предшествующих месяцу, в котором возникло право на пособие, и (или) в месяце возникновения права на пособие до наступления случая временной нетрудоспособности за работника уплачивались взносы, иначе права на пособие по временной нетрудоспособности работник якобы не имеет? И почему именно в шести месяцах? — задаются вопросами авторы петиции.

В петиции идет ссылка на пункты 17 и 21 положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Там прописано, что при отсутствии 6-месячного периода уплаты взносов пособие будет назначено в минимальном размере, а 6-месячный период берется для расчета среднедневного заработка. Также в пункте 26 документа сказано, что для определения среднедневного заработка лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, берется календарный год, предшествующий году, в котором возникло право на пособия.

— А в пункте 27 упоминается, что для определения среднедневного заработка лиц, выполняющих работы по гражданско-правовому договору, берется период выполнения работ по гражданско-правовому договору, за который выплачено вознаграждение, — говорят авторы петиции. — Но о необходимости наличия уплаты взносов в предшествующем периоде, ограниченном конкретным сроком в 6 месяцев для определения возможности назначения пособия, нигде в законодательстве не прописано.

Авторы петиции предполагают, что так могли трактовать пункт документа — «условия назначения выплат по государственному соцстрахованию могут включать требования о минимальном периоде уплаты взносов на государственное соцстрахование на соответствующий страховой случай до его наступления».

— Но минимальный период уплаты взносов требуется исключительно для назначения выплат в определенном размере — исходя из фактического заработка или тарифного оклада, иначе выплаты будут назначены в минимальном размере, то есть 50% БПМ, — подчеркивают авторы петиции. — В законодательстве указано: «Право на пособие имеют лица, работающие или осуществляющие иной вид деятельности, на которых распространяется государственное социальное страхование, и за них, а также ими самими в предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании случаях уплачиваются взносы», — то есть никаких временных рамок нет.

Также авторы петиции не согласны с трактовкой определения «уплата взносов». Они считают, что если работник устроился на работу официально, то даже один день он работает не бесплатно, а это предполагает отчисления с зарплаты за этот день в ФСЗН. А значит, работник уже имеет право на больничный. Авторы говорят, что под «уплатой взносов» нельзя понимать фактическое перечисление средств в ФСЗН, потому что некоторые организации переводят их поквартально.