ЕСПЧ отказал правительству России в пересмотре дела Pussy Riot 4.12.2018, 19:29

Решение о компенсации, которую должна выплатить Россия трем участницам Pussy Riot, остается в силе.

Европейский суд по правам человека не нашел оснований для направления в Большую палату дела о хулиганстве в отношении участниц панк-группы Pussy Riot. "Просьба правительства России о передаче дела отклонена", - сообщили в суде.

Таким образом, решение о компенсации, которую должна выплатить Россия трем участницам Pussy Riot, остаётся в силе, передает svoboda.org.

В течение трёх месяцев Надежде Толоконниковой и Марии Алёхиной российские власти должны выплатить по 16 тысяч евро, Екатерине Самуцевич - 5 тысяч евро. Также 11 тысяч 750 евро Россия заплатит в качестве компенсации их издержек и расходов.

Как постановил Европейский суд, в отношении участниц Pussy Riot были нарушены две статьи Конвенции по защите прав человека и основных свобод: о праве на свободу выражения мнения и о праве на справедливое судебное разбирательство.