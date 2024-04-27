«Трактористы останавливаются, дают сыну залезть в кабину и посигналить» 27.04.2024, 8:31

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Белоруска рассказала, как с семьей зимует на Канарских островах.

Могилевчанка Алена Андрианова уже семь лет живет в Таллинне. В декабре 2022 года она стала мамой, а когда ребенку исполнился год, семья решила убежать на зиму от эстонского климата к теплому океану. И вот уже почти четыре месяца они на Тенерифе — одном из самых популярных из семи островов Канар, пишет «Вечерний Бобруйск».

«Если снимаешь жилье на месяц, можно договориться о скидке в 100−200 евро»

— Нам повезло, что на Тенерифе живут родители мужа, мы поселились у них, — рассказывает Алена. — Иначе с местными ценами на жилье вряд ли бы остались так надолго. Цены на аренду квартир зависят от района и приближенности к океану, но даже где-то на окраине ничего бюджетного не найдешь. Мы живем в недешевом районе Коста-Адехи. Апартаменты с бассейном, идентичные тем, где живут свекры, на Booking.com стоят 700 евро в неделю. Если снимаешь на месяц, можно договориться о скидке в 100−200 евро. То есть, если прилететь на четыре месяца, то восемь тысяч евро в среднем придется отдать только за жилье. Знакомая снимала апартаменты с бассейном в дорогом районе Фанабе, за два месяца она заплатила 4,5 тысячи евро.

Из Европы на Канары можно полететь недорого, если найти чартерный рейс. Алена с сыном летели именно так, заплатив за двоих 180 евро. Супруг Андрей летел немного позже вместе с кошкой, его билет стоил 340 евро.

«Электричество недешевое, но по тарифу есть бесплатные часы на стирку и готовку»

В таком длинном отпуске Алена как мама малыша видит одни только плюсы:

— Ты уже налаживаешь свою жизнь и не просто подвергаешь маленького ребенка стрессу от двухнедельного отдыха на море. Тенерифе — вулканический остров, здесь в продуктах высокое содержание магния, калия и железа. На острове нет рек, озер и даже ручьев, но вода уникальная. Очень интересен способ ее «добычи». Вода из облаков, идущих с океана, оседает на хвое, влага собирается в специальных водосборниках — подземных вулканических пустотах. Здесь у детей проходят аллергия, псориазы и дерматиты. У моего ребенка меньше чем за неделю прошел атопический дерматит. Какое это счастье, поймут мамы, которые с этим заболеванием сталкивались.

Но один большой минус все же есть — финансовый. Алена признается, что если бы не жили у родителей мужа, то разорились бы. Жили бы где-нибудь на окраине и неизвестно как добирались до океана:

— Общественный транспорт здесь ездит неплохо, билет стоит 1,5 евро, но своя машина все равно нужна. Чтобы посмотреть интересные места, удобнее, конечно, добираться на автомобиле. Но аренда машины дорогая, в день 80 евро. Недавно ездили в «Манки Парк», туда автобус вообще не ходит. Пришлось брать такси, отдали 50 евро.

Цены на Тенерифе, говорит могилевчанка, как и в большинстве европейских городов:

— На продукты мы тратим много — примерно 300 евро в неделю на троих. Пообедать в ресторане с мясом и вином на двоих стоит в среднем 50 евро. Выпить в кафе кофе с круассаном — девять евро. Кофе в основном везде стоит одинаково — 4,5 евро, столько же стоит круассан. Билет в кино — от 12 до 15 евро.

В магазинах типа Zara и H&M джинсы стоят 28 евро, кофта — 20 евро. Но в основном все одеваются в сезон скидок и в аутлетах.

Стоимость коммуналки зависит от тарифа. Например, за обслуживание бассейна свекры платят 70 евро в месяц. Оплата за электричество идет раз в два месяца — 140 евро. По тарифу есть бесплатные часы на стирку и готовку, свекровь выбрала себе время с 16.00 до 18.00. За эти два часа электричество не учитывается.

«Трактористы останавливаются, дают сыну залезть на трактор и посигналить»

— Уровень преступности на Тенерифе низкий, но все равно стоит быть осторожными, — обращает внимание Алена. — На пляже надо постоянно держать свои вещи в поле зрения, потому что воруют. Только устроишься полежать, тут же слышишь «good price, good price» — предлагают поддельные часы Dolce & Gabbana и прочее. Свекров в прошлом году пытались обокрасть, когда они были на отдыхе: разбили стекло и залезли в дом. К счастью, это был единичный случай.

Тенерифе считается островом вечной весны, здесь всегда плюс-минус одна и та же температура. В марте здесь зима, и то, говорит наша героиня, он был аномально теплый — 22−23°С. Океан тоже теплый, примерно столько же градусов. Отличаются север и юг Тенерифе, север более зеленый, но и температура там на 4°C ниже.

На острове очень много русскоязычных. На детских площадках Алена перезнакомилась с половиной местных мам и нянь и узнала, что те, кто может себе позволить, берут ипотеки и покупают себе на Тенерифе жилье, чтобы зимовать. И в основном все, кто здесь зимует, делают это каждый год.

— В Евросоюзе — это единственное место, куда можно приехать зимовать. Потому что очень тепло и очень комфортно с ребенком. Для детей здесь все очень удобно, только около наших апартаментов есть три площадки. Испанцы безумно любят детей, Доминик всегда в центре внимания. Трактористы останавливаются, дают сыну залезть на трактор и посигналить. Уборщик, подметая улицу, улыбается и протягивает ему метлу, — смеется Алена.