По Киркорову нанесли новый удар в России 2 27.04.2024, 8:37

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Скандального певца опять признали виновным.

Певца-путиниста Филиппа Киркорова, который поддерживает нападение России на Украину, оштрафовали на шесть тысяч рублей за неуплату штрафа.

Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Киркорова признали виновным в неуплате административного штрафа. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа - 6 000 рублей.

За что именно скандальному певцу назначили первый штраф, не уточнялось.