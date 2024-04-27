По Киркорову нанесли новый удар в России

По Киркорову нанесли новый удар в России2
- 27.04.2024, 8:37
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Скандального певца опять признали виновным.
Певца-путиниста Филиппа Киркорова, который поддерживает нападение России на Украину, оштрафовали на шесть тысяч рублей за неуплату штрафа.
Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Киркорова признали виновным в неуплате административного штрафа. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа - 6 000 рублей.
За что именно скандальному певцу назначили первый штраф, не уточнялось.