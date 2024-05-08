Лига чемпионов: «Реал» сыграет с «Баварией» 8.05.2024, 21:11

Сегодня определится второй финалист турнира.

Мадридский «Реал» сыграет с мюнхенской «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу.

Встреча состоится в среду, 8 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч начнется в 22:00 по минскому времени.

Первая встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:2.

Букмекеры считают фаворитом противостояния команду Карло Анчелотти, коэффициент на выход «Реал» в финал турнира — 1,50. Проход немецкой команды умножит ставку на 2,65.

Победитель этого полуфинала в решающем матче Лиги чемпионов сыграет с дортмундской «Боруссией», игра пройдет 1 июня в Лондоне.