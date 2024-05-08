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Google представил технологию ИИ для поиска новых лекарств

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  • 8.05.2024, 20:30
Google представил технологию ИИ для поиска новых лекарств

Подробности.

Google Deepmind представила третью основную версию своей модели искусственного интеллекта «AlphaFold», разработанной, чтобы помочь ученым находить лекарства и эффективнее бороться с болезнями.

Об этом сообщает Reuters.

В 2020 году компания достигла значительного прогресса в молекулярной биологии, используя ИИ для успешного прогнозирования поведения микроскопических белков.

Благодаря последнему воплощению AlphaFold исследователи из DeepMind и дочерней компании Isomorphic Labs, которыми руководит соучредитель Демис Хассабис, отобразили поведение всех молекул жизни, включая ДНК человека.

В DeepMind заявили, что новый ИИ сократит время и деньги, необходимые для разработки методов лечения, которые потенциально могут изменить жизнь.

«Благодаря этим новым возможностям мы можем сконструировать молекулу, которая будет связываться с определенным местом белка, и мы можем предсказать, насколько прочно она будет связываться», - сказал Хассабис.

Компания также объявила о выпуске «сервера AlphaFold», бесплатного онлайн-инструмента, который ученые могут использовать для проверки своих гипотез перед проведением тестов в реальном мире.

В DeepMind заявили, что новый сервер требует меньше компьютерных знаний, позволяя исследователям запускать тесты всего несколькими нажатиями кнопки.

Эксперт по микробиологии из Университета Бирмингема доктор Николь Уилер сказала, что AlphaFold 3 может значительно ускорить процесс открытия лекарств.

«Поскольку физическое производство и тестирование биологических конструкций в настоящее время является большим узким местом в биотехнологии», - пояснила она.

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