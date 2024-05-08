В Хойниках за растрату задержали тракториста 6 8.05.2024, 20:15

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Иллюстративное фото

Он обрабатывал чужое поле.

В Хойниках 61-летний тракторист одного из колхозов обработал почти пять гектаров поля своего знакомого и израсходовал на это тонну удобрений сельхозпредприятия, в котором работает. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Во время патрулирования милиционеры заметили, что в рабочее время тракторист обрабатывал поле. Но оказалось, что оно принадлежит не колхозу, а местному жителю. Выяснилось, что это был знакомый механизатора. Тракторист обработал почти пять гектаров его поля и израсходовал на это тонну удобрений своего сельхозпредприятия.

На него завели уголовное дело за растрату вверенного имущества. Ущерб оценили в сумму свыше 500 рублей.