Украинская авиация уничтожила ценную российскую технику 1 8.05.2024, 20:49

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Сводка Генштаба ВСУ.

Украинские самолеты и ракетные войска продолжают уничтожать ценную российскую технику. В течение 8 мая Силы обороны поразили три средства противовоздушной обороны и два артиллерийских средства, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

По данным Генштаба ВСУ на фронте, зафиксировано значительное увеличение российских атак. В частности, в течение суток произошло 121 боевое столкновение.

На авдеевском направлении отбиты 35 атак. Здесь оккупанты с помощью авиации пытались вытеснить Силы обороны с позиций неподалеку от населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На бахмутском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменное, Новое, Ивановское и Клещиевка Донецкой области. Здесь отбита 21 атака.

На купянском и лиманском направлениях отражено 17 атак.

На новопавловском направлении российские войска шесть раз пытались прорвать оборону украинских войск недалеко от Константиновки, Парасковеевки и Урожайного Донецкой области.

Значительный рост атак войска РФ зафиксирован в Ореховском направлении. Здесь россияне 19 раз атаковали украинские позиции в районе Старомайорского Донецкой области.

На херсонском направлении враг однажды безуспешно атаковал позиции наших войск недалеко от села Крынки.