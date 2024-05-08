У ВСУ на фронте появились новое эффективное оружие 1 8.05.2024, 12:15

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Самолеты-камикадзе стали сюрпризом для оккупантов.

В дополнение к FPV-дронам Силы обороны Украины начали применять против Вооруженных сил Российской Федерации самолетики-камикадзе. Об этом рассказал заместитель командира батальона ударных БПАК «Ахиллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич в интервью «24 Каналу».

Военный отметил, что для атак по территории России применяются мощные самолеты-камикадзе большой дальности. В свою очередь военные на фронте использую небольшие самолетики-камикадзе, чтобы зачищать территорию от вражеских воздушных целей в радиусе до 20 километров. Стоят такие аппараты примерно столько же, сколько FPV-дроны, или немного дороже. При этом они иногда оказываются более точными и надежными.

«Очень интересное и эффективное оружие. И всегда понимаешь, какая цель есть, какая ситуация с РЭБ противника и решаешь что-то применить: или самолет-камикадзе, или FPV. Это просто одно из дополнительных средств, которое появилось в нашем распоряжении», — объяснил он.

Олесь Маляревич отметил, что беспилотники производятся в Украине и военные имеют возможность напрямую контактировать с инженерами, чтобы улучшать технологию. Оккупанты пытаются перехватывать данные по этим аппаратам и стремятся сделать так, чтобы они стали неэффективными, поэтому аппараты нужно постоянно совершенствовать.

«Это война технологий. То есть здесь надо не расслабляться, некогда», — сказал военный.

Напомним, 26 апреля в РФ показали фото беспилотного самолета-камикадзе, при помощи которого, как утверждается, Силы обороны Украины наносят удары по российской территории. По мнению OSINT-аналитика аппарат являет собой модифицированный легкий самолет Sky Ranger «Nynja».