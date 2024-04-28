Forbes: Украина создала новое мощное оружие для ударов по РФ 28.04.2024, 8:10

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В чем его особенность?

Украинские инженеры, похоже, переделали еще один спортивный самолет на ударный дрон.

Россияне показали одно из таких изделий более чем в 1000 км от территории Украины. В Forbes сообщили детали самолета, упавшего с авиабомбой на подвеске.

Несколько дней назад российский пропагандист Кирилл Федоров опубликовал изображение переделанного спортивного самолета в дрон. Он разбился о землю и лежал вверх ногами.

Визуально изделие похоже на самолет Nynja компании Sky Ranger (в Украине производителем является компания «Аэрос»). Он имеет дальность 643 км и крейсерскую скорость около 160 км/ч. Грузоподъемность составляет несколько сотен килограммов. Также он похож на другой самолет — А-22 компании «Аэропарк», который атаковал завод по производству дронов-камикадзе «Шахед» в Елабуге.

Исследовав фотографии автор заметил электрооптический комплекс, а по сути видеокамеры. Вероятно, управление дроном происходит вручную через спутник на последнем этапе полета, когда надо направить дрон на конкретную цель. Перед тем весь полет может происходить с помощью GPS-навигации.

Также на подвеске самолет нес авиабомбу ФАБ-100, что может означать способность дрона ее сбросить, а самому вернуться на базу, что потенциально делает его многоразовым. Однако эту же теорию можно подвергнуть сомнению, ибо вряд ли беспилотнику хватило бы топлива пролететь 600 км в одну, а потом еще 600 км в другую сторону. По крайней мере если внутри не установили дополнительный топливный бак. А если и установили, то он весил бы сотни кг, что уменьшило бы способность нести полезную нагрузку.

Стоимость дрона Nynja может достигать несколько сотен тысяч долларов, если добавить датчики, средства связи, автопилот и взрывной груз. Это в разы дешевле традиционных крылатых ракет, которые могут стоить пару миллионов долларов за единицу.

«Кажется, Киев покупает каждый планер Nynja, который может изготовить местная промышленность, чтобы превратить их всех во взрывные дроны», — резюмируют в издании.