закрыть
8 мая 2024, среда, 21:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Газпром» начал распродавать имуществo после рекордного в истории убытка

2
  • 8.05.2024, 21:02
  • 1,664
«Газпром» начал распродавать имуществo после рекордного в истории убытка

Российская компания ушла в убыток впервые за 25 лет.

Получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, «Газпром» приступает к распродаже имущества.

В среду компания объявила о поиске покупателей на крупные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье. Среди них — офисные здания на улице Строителей, санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» в поселении Первомайское, деревня Рогозино, нежилые помещения первого этажа в доме на Новочеремушкинской улице, а также автостоянка на 96 мест близ главного офиса компании в Москве.

Решение принято «с учетом завершения переезда компаний Группы „Газпром“ в Санкт-Петербург», объяснила пресс-служба компании.

В прошлом году «Газпром» получил 629 млрд рублей чистого убытка по МСФО, отчитался о падении выручки на 27%, а показателя EBITDA — вдвое. Газовый бизнес компании, оперирующей крупнейшими запасами на планете, стал убыточен (на 1,2 трлн рублей за год), а долг «Газпрома» достиг рекордных 6,65 трлн рублей, превысив размер ликвидной части Фонда национального благосостояния (5 трлн рублей).

Отключив газ большинству европейских стран в неудачной попытке добиться уступок по Украине, Кремль лишил «Газпром» главного рынка сбыта, связи с которым выстраивались почти полвека. По итогам года «Газпром» поставил на экспорт лишь 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года. По сравнению с 2022 годом объемы прокачки за рубеж сократились еще на треть, а если сравнивать с довоенными уровнями — втрое. Поставки в Европу упали до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. А добыча «Газпрома» составила лишь 404 млрд кубометров и оказалась минимальной за 34 года, что существует компания.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов
Главная проблема Путина
Главная проблема Путина Владимир Фесенко
Шесть сценариев завершения войны для Путина
Шесть сценариев завершения войны для Путина Дмитрий Чернышев
Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип