«Газпром» начал распродавать имуществo после рекордного в истории убытка 2 8.05.2024, 21:02

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Российская компания ушла в убыток впервые за 25 лет.

Получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, «Газпром» приступает к распродаже имущества.

В среду компания объявила о поиске покупателей на крупные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье. Среди них — офисные здания на улице Строителей, санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» в поселении Первомайское, деревня Рогозино, нежилые помещения первого этажа в доме на Новочеремушкинской улице, а также автостоянка на 96 мест близ главного офиса компании в Москве.

Решение принято «с учетом завершения переезда компаний Группы „Газпром“ в Санкт-Петербург», объяснила пресс-служба компании.

В прошлом году «Газпром» получил 629 млрд рублей чистого убытка по МСФО, отчитался о падении выручки на 27%, а показателя EBITDA — вдвое. Газовый бизнес компании, оперирующей крупнейшими запасами на планете, стал убыточен (на 1,2 трлн рублей за год), а долг «Газпрома» достиг рекордных 6,65 трлн рублей, превысив размер ликвидной части Фонда национального благосостояния (5 трлн рублей).

Отключив газ большинству европейских стран в неудачной попытке добиться уступок по Украине, Кремль лишил «Газпром» главного рынка сбыта, связи с которым выстраивались почти полвека. По итогам года «Газпром» поставил на экспорт лишь 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года. По сравнению с 2022 годом объемы прокачки за рубеж сократились еще на треть, а если сравнивать с довоенными уровнями — втрое. Поставки в Европу упали до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. А добыча «Газпрома» составила лишь 404 млрд кубометров и оказалась минимальной за 34 года, что существует компания.