«Боруссия» тонко потроллила «ПСЖ» после выхода в финал Лиги чемпионов

«Боруссия» тонко потроллила «ПСЖ» после выхода в финал Лиги чемпионов1
- 8.05.2024, 20:08
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Фото.
Дортмундская «Боруссия» пошутила над «ПСЖ» после победы в полуфинале Лиги чемпионов.
В официальном аккаунте «Боруссии» в X появилась картинка, на которой изображен воздушный шар с эмблемой клуба и надписью «Хорошего отдыха».
На картинке также изображен пляж, на котором лежит коврик с эмблемой «ПСЖ».
Таким образом дортмундцы подкололи парижан за их пост после победы над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Тогда французский клуб опубликовал картинку с воздушным шаром в цветах каталонского клуба, лежащим в воде рядом с Эйфелевой башней.
🙃 https://t.co/7Ms2RyE1O6 pic.twitter.com/OHuAcrtO1Z— Borussia Dortmund (@BVB) May 8, 2024
В финале «Боруссия» Дортмунд сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Бавария». Решающий матч состоится в Лондоне на Уэмбли 1 июня.