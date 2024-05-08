«Боруссия» тонко потроллила «ПСЖ» после выхода в финал Лиги чемпионов 1 8.05.2024, 20:08

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Фото.

Дортмундская «Боруссия» пошутила над «ПСЖ» после победы в полуфинале Лиги чемпионов.

В официальном аккаунте «Боруссии» в X появилась картинка, на которой изображен воздушный шар с эмблемой клуба и надписью «Хорошего отдыха».

На картинке также изображен пляж, на котором лежит коврик с эмблемой «ПСЖ».

Таким образом дортмундцы подкололи парижан за их пост после победы над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Тогда французский клуб опубликовал картинку с воздушным шаром в цветах каталонского клуба, лежащим в воде рядом с Эйфелевой башней.

В финале «Боруссия» Дортмунд сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Бавария». Решающий матч состоится в Лондоне на Уэмбли 1 июня.