«Его ждало около 30 автомобилей» 1 8.05.2024, 20:52

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Как не надо высаживать пассажиров.

Читатель «Онлайнера» опубликовал на форуме видео, наглядно иллюстрирующее, как не стоит высаживать пассажиров. Ситуация произошла на улице Якуба Коласа.

Водитель Buick решил высадить пассажирку прямо на перекрестке перед пешеходным переходом. Остановился он довольно внезапно, подобное часто приводит к авариям.

«Так собираются „паровозы“, — прокомментировал ситуацию читатель. — Езжу там ежедневно, на работу. Если бывает пробка, то обычно минут на пять, и Buick стоял в ней. То есть он прекрасно понимает, какая там ситуация, но все равно решил поступить по-своему. Там ехал сплошной поток, навскидку его ждало около 30 автомобилей (помимо меня). Этот участок дороги по утрам на карте горит желтым, а то и красным цветом по направлению к центру (речь о пробках. — Прим.)».

«Обычно высаживают людей перед трамвайной остановкой, — добавил водитель. — Там светофор, а подходить к остановке нужно по проезжей части. Все максимально быстро стараются проехать, чтобы не пришлось ждать. В общем, ситуация в том месте непростая».