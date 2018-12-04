SEHA-лига: БГК разгромил боснийский «Извиджач»
- 4.12.2018, 19:38
Брестчане победили боснийцев со счетом 40:22.
В матче групповой стадии СЕХА-лиги БГК имени Мешкова дома нанес крупное поражение аутсайдеру турнира боснийскому "Извиджачу" — 40:22, передает pressball.by.
БГК им. Мешкова — Извиджач — 40:22 (21:11)
Таблица: Татран — 21 очко (10 матчей), Вардар — 21 (9), Нексе — 21 (9), Загреб — 21 (9), БГК им. Мешкова — 15 (10), Стяуа — 15 (10), Войводина — 12 (9), Железничар — 9 (9), Металург — 4 (9), Извиджач — 1 (10).