Сербия пригрозила вооруженным вторжением в Косово 6.12.2018, 11:09

1,374

Белград рассматривает это как один из вариантов.

Формирование косовской армии может спровоцировать вооруженное вмешательство Сербии на фоне нарастания напряженности на Балканах.

С таким предупреждением выступила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, отметив, что надеется на другое развитие событий, передает Associated Press (перевод – obozrevatel.com).

"Надеюсь, что нам никогда не придется использовать нашу армию, но, к сожалению, пока это один из вариантов. Мы не можем стоять в стороне и смотреть молча, пока "кто-то проводит новую этническую чистку" сербов на Балканах", – отметила Брнабич.

Уточняется, что 14 декабря парламент Косово будет голосовать за законопроект по трансформации Сил безопасности в регулярную армию. В Сербии считают, что это решение преследует цель выгнать людей, которые принадлежат к сербскому меньшинству. В свою очередь в Косово отрицают подобные обвинения.

По данным издания, подобные планы уже раскритиковали в НАТО. Генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг предупредил, что намерение Косово создать армию может иметь серьезные последствия.

"Такой ход является нечетким, он противоречит советам многих союзников НАТО и может иметь серьезные последствия будущей евроатлантической интеграции Косово", – уточнил он.

В августе президент Сербии Александр Вучич провел заседание Совета нацбезопасности, в ходе которого обсуждалась угроза обострения ситуации в отношениях с Косово. Уже в сентябре стало известно, что он перевел армию в состояние полной боеготовности.