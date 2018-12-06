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Путину суждено проиграть

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  • Александр Демченко, «Обозреватель»
  • 6.12.2018, 14:16
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Пока что счет 3:0 в пользу Украины.

Необходимо констатировать, что Россия проиграла и информационную, и дипломатическую войну в день, когда Владимир Путин отдал приказ на задержание украинских моряков и захват наших суден. В Москве, вероятно, предполагали, что мир в очередной раз проглотит агрессивные и столь бесцеремонные действия российских силовиков в Азовском море.

В Кремле были просто уверены: подобный шаг приведет лишь к усилению позиций РФ в регионе, а международное сообщество промолчит, ну, или в крайне случае выкажет свою обеспокоенность в виде поверхностных санкций, что позволит Москве и дальше вести гибридную кампанию на украинском направлении.

Этого не произошло. Объединенный в своем порыве противостоять российскому продвижению Запад моментально дал понять, что не собирается "дарить" России еще пару-тройку городов и целое Азовское море, которое в Кремле, почему-то, стали считать исконно русским водоемом.

Мы видели позиции стран Северной Америки – таких, как США и Канада, - мы наблюдали за теми жесткими высказываниями в адрес Москвы, которые прозвучали от европейских лидеров. Даже ряд нейтральных по отношению к России государств ЕС и то выступил против таких ее действий. Ведь в каждой столице цивилизованного мира осознают: как только Кремль покончит с Украиной, он примется за всю Европу.

И мы, кстати, уже видим подвижки в этом направлении: Брексит, череда референдумов, выборы в Германии, Австрии, протесты во Франции, шпионские скандалы в Австрии, Словакии и в Польше, радикализация Италии и Испании. В конечном счете, сюда же можно отнести и подготовительные работы по демонтажу бюрократической системы ЕС – я имею в виду выборы в Европарламент в мае следующего года.

В общем, мир остановил Путина на этот раз. И реакция была недвусмысленной: нежелание Трампа общаться с российским президентом на полях саммита Большой двадцатки, резкий отказ Меркель от строительства газопровода "Северный поток-2" по российской схеме: носители в обмен на свободу. Впервые за столь длительный период времени министры иностранных дел стран – членов НАТО в ходе очередного саммита выказали единую позицию, осуждающую действия России.

Теперь вот слышны призывы со стороны наших западных партнеров об укрупнении силового присутствия в Черноморском регионе, и не только в нем.

В общем, Путин стал жертвой собственной ненасытности и бахвальства. Он, отправив своих силовиков на захват наших суден и взятие в плен украинских моряков, привел к непоправимому для России исходу – к признанию ее всеми странами страной-агрессором. И это было его первым крупным поражением в информационной и дипломатической войне, которое он потерпел в войне с Украиной.

Понятно, что в Кремле не рассчитывали на столь резкие и решительные шаги со стороны украинского руководства. В Москве и подумать-то не могли, что президент Украины захочет ввести военное положение. Предполагаю, что в российских властных кругах царили совершенно другие настроения и ожидания: многие думали, что в нашей стране начнется паника, а власть впадет в состояние шока и истерии. Но этого не произошло. Точнее так: произошло все с точностью до наоборот.

Но даже на этапе введения военного положения российские спецслужбы при посредничестве своих СМИ – как тех, что базируются в России, так и тех, что ныне работают против украинского государства на нашей территории, - при поддержке популистов из числа депутатов Верховной Рады пытались расколоть Украину, возвестив о тотальной "зраде". Они вознамерились запугать общество, заставить главу нашего государства отказаться от своих планов, ослабить нашу оборону и понизить рейтинги власти. Все это должно было помочь вторжению российских войск на земли близ Мариуполя и дальнейшему прокладыванию сухопутного коридора к Крыму.

Впрочем, российским силам и этого не удалось достичь – даже, несмотря на все усилия некоторых украинских парламентариев, которые с завидной точностью повторяли ложь, сказанную постоянным представителем Росси в ООН во время заседания Совета безопасности.

К слову, следует признать, что у русских также не получилось провести свою повестку дня и заставить представителей стран – членов Совбеза ООН вывести украинский вопрос за пределы позиций к рассмотрению.

Сразу после захвата моряков украинская сторона проинформировала международных партнеров, а проблема Азова вышла на первые полосы мировых газет. Американские телеканалы постоянно брали интервью у высшего руководства Украины.

И это второе поражение Путина: ведь еще несколько недель назад многие в мире не знали, что творится в азовском регионе. Более того, мало кто вообще понимал, где это море находится. Теперь об Азовском море и о действиях российских войск в его водах знают все – от Вашингтона до Токио.

Когда же стало всем понятно, что именно российские войска совместно с силовиками из ФСБ атаковали украинские судна, Кремль начал придумывать различного рода фейки, которые попросту удивили весь Запад.

Вначале, как вы помните, они говорили, и это, кстати, в последующем скажет и сам Путин, об украинских кораблях, что пытались устроить провокацию, вошли без предупреждения в так называемые внутренние воды РФ. А некоторые так и вообще поведали о желании украинских моряков подорвать Керченский мост.

В общем, российский президент показал, что Москва не готова выполнять взятые на себя обязательства по выполнению международных соглашений. Потому что Договор о пользовании Азовским морем от 2003 года недвусмысленно разъясняет, что и Украина, и Россия имеют равный доступ к этому водоему, что любые корабли этих стран могут беспрепятственно входить в нейтральные воды.

И в этом был заключен третий провал Кремля; ведь, во-первых, все, даже скептики, увидели, что Россия не готова следовать международному праву и держать свое слово, а, во-вторых, - что доказательства, предоставленные украинской стороной, достаточны, что именно Россия является агрессором в нынешней ситуации, даже больше, - в войне на украинской территории.

И странно, что еще остаются те, кто может позволить себе рассуждать о целесообразности решения о непродлении Договора о дружбе с Российской Федерацией. Каких вам еще надобно доказательств, чтобы наконец-то понять: Россия не собирается идти на мировую, в ее планах захват и подчинение Украины. Нам не нужен договор о дружбе с врагом. Нам необходимо, чтобы нашего противника сдерживали.

Между тем давайте вернемся все-таки к информационной составляющей этого противостояния в Азовском море.

Как многие, вероятно, видели, сразу после неудавшегося блицкрига российские спецслужбы через подконтрольные им СМИ начали запускать фейк за фейком. Им важно было уже работать с ориентированной на них аудиторией – как с внутренним, так и с внешним потребителем дезинформации.

Мы уже слышали, что в украинских магазинах резко закончилась соль, что мариупольские дети насильно выходят рыть окопы, что проходит массовая мобилизация по стране, а сама Украина готова напасть при наименьшей возможности на Россию. Ага, точно так, видимо, как это сделала Грузия в 2008 году. Для непонятливых сразу скажу: только что прозвучало ироническое замечание.

Даже не хочется впадать в подобные дискуссии – об истинности или лживости подобных суждений. Просто из своей практики точно знаю: обсуждение фейков всегда приводит к поражению. И радует то, что в этот раз нам удалось уберечь себя от этой постоянной войны в режиме, как я его называю, "2Д", где существует исключительно российская технология – "зради и перемоги".

Тем не менее, стоит отметить, что, конечно же, несмотря на явное поражение в информационной войне против Украины на данном этапе, Россия все-таки продолжает удерживать за решеткой наших моряков. Но даже эта бесспорно дикая и возмутительная ситуация является временной. Украинских моряков русские вынуждены будут отпустить. И, быть может, даже обмен не понадобится.

Почему? Да потому что и страны Северной Америки, и члены Европейского Содружества уже готовят санкционные пакеты против России в связи как раз с событиями в Азовском море. Все уже высказали не просто свое негодование, а решительность к противодействию агрессору. Дональд Трамп так вообще сказал, что не собирается встречаться с Путиным, пока тот не вернет наших моряков, а вместе с ними и судна Украине.

Думаю, что подобная изоляция точно не устроит Путина, который ходил предельно удрученный во время саммита Большой двадцатки в Буэнос-Айресе. И это, чтоб никто не обвинил в тенденциозности изложения, было видно на сделанных иностранными репортерами фотографиях. Вот почему есть уверенность в скором завершении этого процесса – и снова в пользу Украины.

Однако это не значит, что русские будут сидеть сложа руки: она не оставят попыток дестабилизировать нашу страну – и до, и во время, и после выборов, - они продолжат подрывать наши позиции на мировой арене, стравливая Украину с другими международными игроками. И подобные провокации мы уже с вами можем наблюдать на территории дружественных нам стран.

Впрочем, все это временно. Здесь важно понять одно: несмотря на ярое желание Кремля поквитаться с нами, с каждым украинцем, ему все-таки суждено проиграть. И не потому, что правда на нашей стороне (не люблю столь кислые сентенции), а потому, что наша страна становится сильнее, а в некоторых качествах - профессиональнее. Ну а пока что счет 3:0 в пользу Украины.

Александр Демченко, «Обозреватель»


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