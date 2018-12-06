России грозит недопуск на Олимпиаду 2020 1 6.12.2018, 21:09

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Международный олимпийский комитет может применить к РФ жесткие санкции.

5 декабря Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию на постановление Московского городского суда, который признал недействительным на территории РФ решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении президента Федерации бобслея России Александра Зубкова звания олимпийского чемпиона из-за обвинения в употреблении допинга. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба ОКР, передает gordonua.com.

В ОКР отметили, что "получили официальное уведомление от Международного олимпийского комитета (МОК) с просьбой оказать содействие и принять необходимые юридические меры", чтобы добиться исполнения в РФ решения CAS.

В заявлении ОКР подчеркивается, что решение Московского суда нарушает Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года о признании и исполнении иностранных арбитражных решений, а решение CAS действует по международному праву.

"Если будет установлено, что положения Олимпийской хартии МОК не исполняются на территории Российской Федерации, это может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации уже в 2020 году в Токио", – отметили в пресс-службе.

В 2017 году комиссия МОК пожизненно отстранила Зубкова от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. Кроме того, МОК принял решение лишить бобслеиста двух золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи. Позднее спортивный арбитраж снял с Зубкова пожизненное отстранение, оставив в силе аннулирование результатов Олимпийских игр 2014 года.

21 ноября 2018 года Московский городской суд восстановил Зубкова в статусе олимпийского чемпиона территории РФ и разрешил ему оставить себе медали.