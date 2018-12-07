Власти запретят подавать в суд на заводы, которые загрязняют природу 3 7.12.2018, 14:28

Фото: «Радыё Свабода»

Инициатива связана с протестами вокруг опасных для природы предприятий.

В Беларуси подготовили изменения в Закон «Об окружающей среде», и скоро их отправят на рассмотрение в парламент. Экоактивисты считают, что власти новый закон ограничит права беларусов и нарушит Орхусскую конвенцию о доступе граждан к информации по вопросам касательно окружающей среды, пишет «Зелёный портал». Разбираемся, что и зачем делают чиновники.

Какие планируются изменения в закон

Самое неприятное для экологических активистов − это намерение властей убрать часть вторую статьи 100. Её суть в том, что общественные объединения и граждане могут подать иск в суд и потребовать приостановки работы предприятия, которое нарушают требования экологической безопасности и загрязняет окружающую среду. Вместо неё хотят добавить три другие части, которые регулируют полномочия госорганов.

То есть экоактивистов, негосударственные организации (НГО) и простых граждан лишат возможности влиять на работу предприятий, которые вредят природе. По мнению экспертов, это нарушает Орхусскую конвенцию, которая гарантирует людям право участвовать в решении вопросов, которые касаются окружающей среды. Конвенция вступила в силу в Беларуси ещё в 2001 году.

Юрист «Экодома» Сергей Магонов говорит, что во многих странах нормально подавать в суд по любому спору, то есть там не нужны спецнормы в законе касательно защиты природы от выбросов с заводов: «Но только не в Беларуси. Отечественная судебная система деградировала до уровня административного органа, и любой иск, прямо не поименованный в законодательстве, рискует быть не принятым к рассмотрению судом, который сошлется на неподведомственность спора суду».

Активисты говорят, что для спасения ситуации ещё можно изменить статью 15 Закона, по которой люди могут подавать иски на предприятия, но для этого вред уже должен быть нанесён. А часть вторая статья 100 позволяет подать в суд ещё до нанесения вреда.

Зачем это нужно властям

Официальных комментариев касательно этих изменений ещё не было. Однако можно предположить, что инициатива властея связана с несколькими конфликтами вокруг опасных для природы предприятий:

• Беларуско-китайский завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске. Жители города постоянно жалуются на плохой воздух, пытаются митинговать и остановить работу предприятия, но безуспешно;

• Завод «Амкодор» по производству спецмашин в Колодищах. Жители уверены, что он сильно испортит окружающую среду вокруг, а власти очень не хотят показывать результаты экологической экспертизы проекта;

• Аккумуляторный завод в Бресте. Ситуация аналогичная прошлым двум. Местные жители протестуют весь 2018-й год, власти много раз запрещали акции, а активистов наказывали арестами и штрафами. За это время брестчане собрали около 40 тысяч подписей против завода, разослали несколько сотен обращений в различные инстанции. Власти и руководство завода упорно твердят, что проблем с предприятием нет. Но в итоге кое-чего активисты добились − к середине декабря пройдёт вторая экспертиза проекта, а в начале месяца лично министр природы и охраны окружающей среды встретился с представителями протестующих и около пяти часов обсуждал проблему.