Пресс-секретарь Лукашенко о ЕАЭС: Налицо ухудшение, да еще какое… 11 7.12.2018, 22:24

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Фото: ctv.by

Наталья Эйсмонт бросилась защищать Лукашенко в споре с Путиным.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в интервью БТ рассказала подробности переговоров лидеров стран ЕАЭС 6 декабря в Санкт-Петербурге, передает nn.by.

Эйсмонт рассказала о необходимости устранения барьеров.

«Об этом речь идет, вы знаете, постоянно. Вообще в этом и была цель создания Евразийского экономического союза — равные условия для людей, субъектов хозяйствования. В чем не прав наш «президент»? Что мы видим на самом деле — чем дальше, тем больше барьеров», — сказала Эйсмонт.

«Дальше по газу. Вот красноречивый пример — вчера наш «президент» привел все аргументы по этому поводу. Разве не вопрос? Вопрос», — продолжила пресс-секретарь Лукашенко.

По ее словам, еще один вопрос касается формирования цены на нефть.

«У нас уже подсчитано, что только за три последних года Беларусь недополучила $3 миллиарда 600 млн. Очень серьезная сумма. Более того, есть дальнейшие расчеты: при самом худшем развитии событий за предстоящие четыре года мы недополучим почти $11 миллиардов. Для нас это, как вы понимаете, неприемлемо», — сказала Наталья Эйсмонт.

«Мы в союзе. А союз создавался для того, чтобы каждый день было лучше. А тут налицо ухудшение, да еще какое… Поэтому обсуждение было эмоциональным, прямо скажем», — подчеркнула пресс-секретарь.