В России неудачей завершился запуск прототипа летающего такси 3 8.12.2018, 18:38

Сразу после взлета аппарат упал в снег.

7 декабря на презентации в инновационном центре "Сколково" в России не смог совершить демонстрационный полет прототип аэротакси. Видео запуска опубликовалв YouTube пользователь Roads L, пишет "Гордон". Сразу после взлета аппарат упал в снег.

"РЕН ТВ" сообщает, что стоимость прототипа составила 12 млн руб. (около 5,5 млн грн). "Мы не знаем, что произошло", – прокомментировал произошедшее представитель разработчиков аппарата. По его словам, прототип только один. Одной из версий является разрядка батареи аппарата, информирует ТАСС.