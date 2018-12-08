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В России неудачей завершился запуск прототипа летающего такси

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  • 8.12.2018, 18:38

Сразу после взлета аппарат упал в снег.

7 декабря на презентации в инновационном центре "Сколково" в России не смог совершить демонстрационный полет прототип аэротакси. Видео запуска опубликовалв YouTube пользователь Roads L, пишет "Гордон". Сразу после взлета аппарат упал в снег.

"РЕН ТВ" сообщает, что стоимость прототипа составила 12 млн руб. (около 5,5 млн грн). "Мы не знаем, что произошло", – прокомментировал произошедшее представитель разработчиков аппарата. По его словам, прототип только один. Одной из версий является разрядка батареи аппарата, информирует ТАСС.


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