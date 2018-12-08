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Задача для белорусских пятиклассников, с которой справится не каждый взрослый

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  • 8.12.2018, 19:07
  • 4,126
Фото с сайта 7dney.by

А вы решите?

«Попробуйте решить задачу из нашего школьного учебника для 5-го класса», написал в редакцию tut.by читатель Сергей и прислал условие. Белорусская задача оказалась не невозможной, но нестандартной.

По дороге мимо наблюдателя проехали через равные промежутки времени автобус, мотоцикл и автомобиль. Мимо другого наблюдателя они проехали с такими же промежутками времени, но в другом порядке: автобус, автомобиль, мотоцикл. Найдите скорость автобуса, если скорость автомобиля 60 км/ч, а мотоцикла — 30 км/ч.

На первый взгляд, это условие может показаться неполным — неизвестны ни расстояние, ни время. Однако решить задачу можно. Правда, это может быть непросто даже для взрослого человека.

Эта задача вошла в учебное пособие для 5 класса для белорусских учреждений общего среднего образования. Любопытно, что эту же задачу использовали в Магнитогорске в турнире юных математиков 6 — 8 классов, в Барнауле — 9 классов, а в Нижнем Новгороде — на школьной олимпиаде среди десятиклассников.

Ответ можно посмотреть здесь.


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