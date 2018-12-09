Белорусский электромобиль – скорее миф, чем реальность 9 Геннадий Можейко

9.12.2018, 15:06

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Кадр телеканала «Беларусь 1»

Лукашенко опять солгал?

На днях на белорусском телевидении вышел очередной большой сюжет из серии «На контроле Лукашенко». На этот раз тема – белорусский электромобиль. Сюжет я внимательно посмотрел. Конечно, он полон пафоса и прикрас. Вот только некоторые фразы: «Прошлогодняя презентация белорусского электромобиля ознаменовала новую эру в белорусском машиностроении». «Собственные разработки позволят занять нишу на рынке, как это уже сделала когда-то широкая линейка белорусских брендов в машиностроении». Только вдумайтесь в это словосочетание: «широкая линейка автомобильных брендов Беларуси»! Немецкий автопром – давай, до свидания! «То, что мировой автопром проходил десятилетиями, белорусы в прыжке преодолели за два года». Как тебе такое, Илон Маск? Как вам такое, мировые автопроизводители с вековой историей? «За последние два года создана белорусская научная школа по электромобилю». «С запуском завода БелДжи ученые заговорили о формировании отечественной школы легкового автопрома».

Но посмотрим, какими новыми достижениями сегодня могут похвастаться белорусские ученые. В центре внимания – электрический седан Geely – тот самый, который показали прошлым летом. Чиновники уже тогда нахваливали новинку, но я убедился лично: машина не едет. К концу этого года автомобиль обещали серьезно доработать. Что изменилось? Сейчас машина уже на номерах. В кадр попал техпаспорт:

- Есть даже техосмотр, - с гордостью заявляет сотрудник Объединенного института машиностроения НАН РБ Александр Белевич. Вы когда-нибудь пробовали зарегистрировать в ГАИ самоделку? Если вы не Объединенный институт машиностроения – даже не пытайтесь.

Первый экспериментальный белорусский электромобиль, который разработали в Академии наук, смогли зарегистрировать в ГАИ

Кадр телеканала «Беларусь 1»

Первый экспериментальный белорусский электромобиль, который разработали в Академии наук, смогли зарегистрировать в ГАИ. Кадр телеканала «Беларусь 1». Первый экспериментальный белорусский электромобиль, который разработали в Академии наук, смогли зарегистрировать в ГАИ. Кадр телеканала «Беларусь 1».

Второе изменение – вместо значка Geely теперь красуется эмблема ОИМ – аббревиатура института.

Наконец, самое главное: запас хода теперь 200 километров, а не 100, как было раньше. Окей, увеличили батарею вдвое – теперь она, видимо, занимает не полбагажника, как прежде, а целый.

«Новый электромобиль» оказался китайской копией «Тойоты» образца 2002 года

- А теперь приоткроем тайну: тут кипит работа над новым электромобилем! - в кадре появляется некий загадочный минивен. Неужели, это новая модель белорусского электромобиля?

- Самый наукоемкий агрегат, силовой инвертор, изготавливается на заводе «Измеритель» в Новополоцке, – говорит Александр Белевич и проводит рукой по агрегату с логотипом китайского автопроизводителя Joylong.

Агрегат с логотипом китайского автопроизводителя Joylong

Кадр телеканала «Беларусь 1»

Выясняется: наши ученые купили китайский электроминивен Joylong IFLY F5 – это копия Toyota Alphard, которая выпускалась с 2002 года. И со временем хотят ставить туда агрегаты белорусского производства. А пока, кроме покатушек по территории предприятия, похвастаться нечем.

Toyota Alphard (сверху) и ее китайский клон Joylong IFLY F5

Фото Wikipedia.org и кадр телеканала «Беларусь 1»

В китайский электроминивен наши ученые в перспективе хотят ставить белорусские агрегаты

Кадр телеканала «Беларусь 1»

Также в кадре появляется модная коммунальная машина для подметания улиц:

- Вот такой электропомощник уже убирает столичные улицы, - гордо говорит закадровый голос. Вот только забывает уточнить, что «помощник» вовсе не с электро- а с обычным дизельным двигателем.

Макет компактной коммунальной машины (на верхнем фото) и образец с дизельным двигателем, показанный на выставке «Белагро-2018»

Кадр телеканала «Беларусь 1» и сайта dorkomteh.ru

Перспективный белорусский электромобиль оказался неудачной российской разработкой двадцатилетней давности

Вскользь упоминается, что до конца года «Белоруснефть» установит 90 новых зарядных станций. Эй, до конца года – всего три недели! Чтобы вы понимали: нынешние 20 зарядных станций компания ставила в течение шести лет.

А еще в кадре появляется автолюбитель Дмитрий Кабанов, который мастерит самодельный спорткар. Пока это металлическая рама с подвеской, два сидения и руль. Причем тут электромобиль? Оказалось, Дмитрию предложили поставить на раму электромотор и батарею, и сделать «белорусский спорткар, завораживающий дух, ведь мир может скоро увидеть белорусов на Формуле-1».

Дмитрий Кабанов мастерит самодельный спорткар

Фото из Facebook Дмитрий Кабанова.

И, наконец, вишенка на торте! В кадре появляется небольшой синий пикап с гордой надписью «Испытания» на борту – еще одна разработка наших ученых. Этот электромобиль позиционируется как универсальный – и людей покатать, и вещи перевезти.

Автомобиль «Мишка» – неудачная разработка двадцатилетней давности

Кадр телеканала «Беларусь 1»

Все бы хорошо, но забыли про одну проблему. На самом деле, эта машина – неудачная разработка двадцатилетней давности. Называлась она «Мишка». Это такой российский конструктор Lego - металлическая рама с пластиковыми деталями кузова. В 1997 году думали, что он станет настоящим народным авто. Но не вышло. В 2002 году документацию за миллион долларов предлагали нашему БелАЗу – но завод отказался. Правда, несколько экземпляров в Жодино все-таки осталось. И вот один из них теперь стал чуть ли не «новейшей разработкой белорусских ученых».

«Мишка» - это такой российский «конструктор Lego»: металлическая рама с пластиковыми деталями кузова. «Мишка» - это такой российский «конструктор Lego»: металлическая рама с пластиковыми деталями кузова.

Что я про все это думаю?

Не надо себе льстить: никакой белорусской школы легкового машиностроения у нас нет. Да, несколько сотен человек теперь работают на конвейере под Жодино. Но конвейер установили и наладили китайцы – на свои же кредитные деньги. И автомобили, которые мы там выпускаем, разработали в Китае. И запчасти в нем китайские - даже в машине, показанной журналистам на презентации, не оказалось ни одной белорусской детали. Причем тут мы, и наша мифическая «школа машиностроения»?

Хотите иметь белорусский электромобиль? Не городите огород, не изобретайте велосипед - выпускайте электромобиль на заводе «БелДжи». Тем более в линейке Geely такая модель уже есть - год назад один экземпляр китайцы подарили Лукашенко. В Китае уже произвели сотню тысяч таких машин, и наверняка добились отличного качества.

Хотите локализации? Не вопрос, выпускайте (если, конечно умеете) собственные компоненты. А пока до сих пор некоторые машины выходят с конвейера с китайскими покрышками. Не говоря уже про амортизаторы, стекла, радиаторы и т. д. – вроде умеем, но пока нет…

А вообще нужно делать то, что умеешь. В автопроме у нас лучше всего получаются большие штуки – БелАЗы и тягачи МЗКТ. Давайте сфокусируемся на этом. А покупать легковушки лучше будем у тех, кто действительно умеет их разрабатывать и делать.

Геннадий Можейко, kp.by