В Минск с официальным визитом прибыл диктатор Судана 9.12.2018, 17:25

Фото: belta

Бессменный руководитель Судана с 1989 года проведет переговоры с Лукашенко.

В Минск с официальным визитом прибыл правитель Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Его торжественно встретили в аэропорту.

Как сообщает БелТА, 10 декабря состоятся его переговоры с Александром Лукашенко.

Суданский диктатор примет участие в церемонии официального открытия посольства своей страны в Минске, встретится с высокими чиновниками.

По данным американского журнала «Parade», на 2005 год он занимал первое место в десятке самых худших диктаторов современности.