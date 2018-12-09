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В Минск с официальным визитом прибыл диктатор Судана

  • 9.12.2018, 17:25
Фото: belta

Бессменный руководитель Судана с 1989 года проведет переговоры с Лукашенко.

В Минск с официальным визитом прибыл правитель Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Его торжественно встретили в аэропорту.

Как сообщает БелТА, 10 декабря состоятся его переговоры с Александром Лукашенко.

Суданский диктатор примет участие в церемонии официального открытия посольства своей страны в Минске, встретится с высокими чиновниками.

По данным американского журнала «Parade», на 2005 год он занимал первое место в десятке самых худших диктаторов современности.


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