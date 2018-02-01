Посол Швеции: У белорусов — северный менталитет 3 1.02.2018, 13:28

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Кристина Юханнессон

Фото: paperpaper.ru

Белорусы сильно отличаются от своих восточных соседей.

С послом Швеции в Беларуси Кристиной Юханнессон поговорил журналист «Свободных новостей» Александр Томкович:

«Мы искренне хотим, чтобы Беларусь заняла достойное место в европейской семье»

— Шведское посольство начало полнокровно функционировать в Минске почти 10 лет назад, однако дипломатические отношения между нашими странами имеют гораздо более длинную историю. Как бы вы охарактеризовали их вектор?

— До этого в Минске работало диппредставительство нашего московского посольства, а еще раньше — генеральное консульство. К слову, когда я работала в Москве, не раз сюда приезжала для проведения семинаров по переводу со студентами, изучающими шведский язык.

Лично меня радует тот факт, что в Швеции немало людей, которые давно интересуются судьбой Беларуси. Еще в девяностые годы прошлого века они довольно часто сюда приезжали и налаживали политические контакты между нашими странами. Некоторые из этих людей сегодня занимают в шведском руководстве высокие посты.

Кроме того, белорусской тематикой активно интересуются отдельные депутаты в нашем парламенте. Расширяются контакты по линии гражданского общества. Четверть века назад они начали осуществление в Беларуси больших проектов, и эти связи сохранились.

А еще — тесные контакты в области культуры…

Мы искренне хотим, чтобы в Беларуси все процветало — политика, экономика, культура. Чтобы Беларусь заняла достойное место в большой европейской семье.

— Шведское посольство в Минске традиционно ассоциируется с многочисленными мероприятиями в области культуры, литературы. Чего нам ждать в обозримом будущем?

— Недавно мы были в Гомеле и области. Если все пойдет по плану, скоро поедем в Могилевскую область. За время работы в Минске я планирую побывать во всех регионах Беларуси. Во время визитов помимо официальных встреч мы стараемся организовать культурные мероприятия.

Летом прошлого года успешно прошел День Швеции.

В этом году праздник состоится вновь. 2 июня ждем всех на площади возле Минской ратуши.

Помимо этого продолжится работа по выпуску детской литературы на белорусском языке. Имеются в виду переводы со шведского. Белорусским читателям уже хорошо знакомы «Карлсон, который живет на крыше» и «Пеппи — длинный чулок». В будущем всех нас ждет еще много интересного.

Не могу не отметить прошлогодний проект перевода и издания на белорусском языке книги нашего нобелевского лауреата поэта Томаса Транстрёмера, который мы сделали совместно с Союзом белорусских писателей.

К сожалению, Транстрёмера уже нет в живых, но творчество этого человека, на мой взгляд, очень близко белорусской ментальности.

Мы работали с прекрасными белорусскими переводчиками и с удовольствием будем представлять эту книгу в регионах.

Планируем принять участие в кинофестивале северных стран «Северное сияние», а также организовать собственный кинофестиваль.

Хороших идей много. В частности, в Беларуси немало людей, которые имеют живой интерес к нашей стране (изучали шведский язык, например). Хотим объединить их неким совместным мероприятием.

Словом, планы у посольства большие.

«Мне очень приятно, что я нахожусь в стране, где есть свой Нобелевский лауреат»

— Действительно, в литературном плане у нас много общего. Достаточно вспомнить вашего предшественника Стефана Эрикссона, который переводил на шведский язык произведения Василя Быкова, или Светлану Алексиевич, которая получила Нобелевскую премию именно в Стокгольме…

— Лично мне очень приятно, что я нахожусь в стране, где есть свой нобелевский лауреат.

Я бы хотела учить белорусский язык, только времени пока не хватает. Читаю, понимаю все больше, могу прочитать речь с листа… У нас в посольстве работает одна из самых лучших специалистов в этой области, Алеся Литвиновская, которая вместе с Глебом Лободенко проводит популярные курсы «Мова нанова». Она уже дала мне учебники. И все же понимаю, что уровня Стефана в белорусском достичь практически невозможно.

— Вы работаете в Беларуси всего несколько месяцев и уже успели сделать много. Что в нашей стране произвело на вас самое большое впечатление?

— На мой взгляд, у белорусов — северный менталитет.

Как я говорила, мне доводилось много работать в вашем регионе. Но до назначения послом в Минск никогда здесь постоянно не жила. Могу сказать, ощущение такое, как будто живешь в северной стране.

Белорусский менталитет отличается от российского.

Я не буду говорить про чистые улицы. Поражает не только это. Люди! Ценят в жизни предсказуемость, желают для своих детей спокойного будущего. Трудолюбивые. Не пытаются кому-то что-то доказать, а спокойно делают свою работу.