Завораживающее шоу дронов на церемонии открытия Олимпиады

Завораживающее шоу дронов на церемонии открытия Олимпиады4
- 10.02.2018, 13:49
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Их было аж 1218, это разработка Intel.
Если вы смотрели церемонию открытия Олимпиады, то наверняка запомнили шоу дронов.
Технология Shooting Star позволяет синхронизировать огромное количество дронов и создавать подобные шоу. Правда, вчерашнее выступление дронов видели только зрители трансляции, это была запись, пишет «Трибуна».
처음부터 소오름~~ 1200여개 드론이 날아다니면서 만들어지는 ..... 진심 멋집니다!🖒❤#iHeartAwards #BestFanArmy #EXOL @weareoneEXO pic.twitter.com/HN5SysDfE1— ᴷᴬᴵ🌹베베 (@jjanga4066) 9 февраля 2018 г.
Intel хотела выпустить дронов во время церемонии открытия, но не получилось, представители компании говорят, что были какие-то логистические проблемы. В дальнейшем Intel планирует каждый вечер выпускать 300 дронов на церемониях награждения Олимпиады в Пхенчхане.
Так выглядит один дрон Shooting Star.
Он где-то 30 сантиметров в длину и 20 в ширину, сделан из пластика и пены. Компьютер определяет роль каждого дрона в формации в зависимости от силы приема сигнала GPS и ресурса батарейки.
Intel рассчитывает, что скоро у этих дронов появятся новые функции – например, участие в спасательных операциях.