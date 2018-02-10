Завораживающее шоу дронов на церемонии открытия Олимпиады 4 10.02.2018, 13:49

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Их было аж 1218, это разработка Intel.

Если вы смотрели церемонию открытия Олимпиады, то наверняка запомнили шоу дронов.

Технология Shooting Star позволяет синхронизировать огромное количество дронов и создавать подобные шоу. Правда, вчерашнее выступление дронов видели только зрители трансляции, это была запись, пишет «Трибуна».

Intel хотела выпустить дронов во время церемонии открытия, но не получилось, представители компании говорят, что были какие-то логистические проблемы. В дальнейшем Intel планирует каждый вечер выпускать 300 дронов на церемониях награждения Олимпиады в Пхенчхане.

Так выглядит один дрон Shooting Star.

Он где-то 30 сантиметров в длину и 20 в ширину, сделан из пластика и пены. Компьютер определяет роль каждого дрона в формации в зависимости от силы приема сигнала GPS и ресурса батарейки.

Intel рассчитывает, что скоро у этих дронов появятся новые функции – например, участие в спасательных операциях.