Коммунальщики рассказали, на что жалуются минчане 5 12.02.2018, 13:54

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Больше всего горожане жалуются на темноту во дворах домов.

Портал «Минск-Новости» написал, с какими заявлениями обращаются в единую диспетчерскую службу на номер 115 жители Минска.

Больше всего горожане жалуются на темноту во дворах домов, где они живут. В графе «нет света под козырьком» над входной дверью в подъезд зафиксировано 13 522 обращения, а на отсутствие фасадного освещения пожаловались 4 085 горожан. Еще около 2 800 заявок поступило на отсутствие уличного освещения.

За все время существования портала 115.бел, с 1 ноября 2015 года до 30 января этого года, на «неисправность освещения на проезжей части» пожаловались 844 раз, а отсутствие дворового освещения вызвало недовольство 1 808 человек.

Согласно регламенту работ Мингорисполкома, ответственные исполнители по запросам, поступившим на портал, должны устранить неисправности в течение 8 рабочих дней, если нет объективных причин для увеличения этого срока. «Мингорсвет» обычно справляется быстрее.

Специалист по обработке информации портала 115.бел Сузанна Лисовская рассказала, что в истории портала 115.бел есть даже свой «тролль». Пользователь каждый день присылает сообщения с фотографиями, указывая на карте место чаще всего сгоревшего светильника. В категорию «неисправное освещение на проезжей части» от него попали адреса по улицам Притыцкого, Бурдейного, Одоевского, снова Притыцкого, Евфросинии Полоцкой. Один раз его заблокировали, потому что в течение суток нельзя отправлять более 20 запросов, но он создал новый аккаунт и продолжил свою «рассылку».