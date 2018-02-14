Жених Валентины Гарцуевой: Ради невесты готов переехать из Кельна в Минск 5 14.02.2018, 12:07

1,815

Актриса Купаловского театра и ее жених из Германии рассказали о планах на будущее.

Представительница знаменитой актерской династии, 31-летняя Валентина Гарцуева собирается замуж за харизматичного немецкого актера Жан-Марка Биркхольца.

В эксклюзивном интервью kp.by накануне Дня святого Валентина счастливые влюбленные рассказали, почему носят кольца на безымянном пальце до свадьбы, останутся ли жить в Минске и поменяет ли актриса свою знаменитую фамилию.

«У нас не было первого свидания - Валя стеснялась со мной говорить»

С Жан-Марком и Валентиной мы встретились в кофейне. Пара вместе с переводчиком пришла за 10 минут до назначенного времени - все же, как пунктуальны немцы! Жан-Марк поздоровался с нами на русском - сейчас он активно изучает язык. 44-летний актер сразу произвел впечатление легкого и открытого человека, Валентина держалась как обычно сдержанно, но при этом была по-настоящему искренна.

- Расскажите, как вы познакомились?

Валя: - Первый раз мы увиделись еще пять лет назад, в Минске, на съемках фильма «Смерш». После съемок подружились на Фейсбуке, но почти не общались - видели фотографии друг друга, публикации, поздравляли в соцсетях с днем рождения. И все…

Жан-Марк: - Но мне еще тогда показалось, что Валя - девушка особенная. Она единственная из съемочной группы ни с кем не общалась, а читала книгу. Летом прошлого года я прилетел в Минск на съемки многосерийного фильма «Снайпер» - играю в нем одну из главных ролей. Как-то моя переводчица подошла и сказала: «Пойдем, у меня для тебя сюрприз!» Я нехотя пошел за ней - не люблю сюрпризы (улыбается), а там, в солнечных очках, в бомбере стояла Валя. И в этот момент меня будто молния сразила… Это было очень неожиданное и приятное чувство.

Валя: - Это была тоже очень приятная встреча для меня. Мне показалась, что мы с Жан-Марком знаем друг друга всю жизнь. Я пригласила его на спектакль «Чайка», Жан-Марк был уставшим после съемочного дня, но все равно согласился прийти. Потом мы встретились еще раз…

- Это уже было первое свидание?

Жан-Марк: - У нас не было первого свидания. Конечно, я хотел пригласить Валю пообедать вместе, но когда мы встречались, рядом всегда была моя переводчица. Она организует для меня все (смеется). Она помогала мне общаться с Валей, потому что ей понадобилось много времени, чтобы собраться с силами и заговорить со мной по-английски. В последний день перед вылетом в Кельн нам удалось побыть наедине буквально полчаса. А с сентября я прилетаю в Минск уже каждый месяц - спасибо безвизовому режиму.

- Получается, вы только 5 дней из 30 можете провести вместе?

Валя: - Однажды Жан-Марк сделал визу и смог провести в Минске две недели. Я очень скучаю, этого времени мало для меня. При этом мы общаемся каждый день в интернете: обсуждаем, как прошел день, делимся новостями, строим планы.

- Собиралась спросить, спланировали ли вы свадьбу, но увидела кольца на ваших безымянных пальцах…

Жан-Марк: - Свадьбы еще не было. Но кольца есть, чтобы показать нашу связь, в том числе в то время, когда мы не видимся. Валя - первая женщина в моей жизни, с которой я ношу кольца. До этого мне казалось, что это какая-то глупость!

Валя: - На расстоянии очень важно всегда иметь что-то, какую-то вещь, которая, возможно, кажется не самой главной в отношениях, но помогает чувствовать связь за тысячи километров.

- Но вы уже решили, где и как пройдет ваша свадьба? Валя, возьмешь фамилию мужа?

Жан-Марк: - Мы с удовольствием отпразднуем свадьбу в Беларуси, поскольку это родина Вали, и мы здесь познакомились.

Валя: - Сейчас мы занимается подготовкой всех необходимых документов. Потом надо будет выбрать дату, согласовав ее с нашими графиками. Что касается фамилии, я бы хотела двойную - Гарцуева-Биркхольц.

- А где планируете жить после свадьбы?

Жан-Марк: - Минск будет нашим основным домом - я готов переехать из Кельна в белорусскую столицу ради Вали. Когда я впервые увидел Валю в театре, понял, насколько важна для нее эта сцена, ведь она с ней сроднилась... Конечно, я тогда подумал: каково ей будет, если она переедет в Германию? Она не говорит по-немецки и не сможет сразу найти работу. Первое время Валя не будет там счастлива, и тогда я тоже не буду счастлив... Я же в Беларусь приезжаю с 2009 года: у меня здесь есть хорошие друзья, я уже снялся в нескольких фильмах. Надеюсь, все сложится с работой и дальше. И даже если не сложится, у меня есть квартира в Германии, я востребован там как актер.

Валя: - Конечно, Жан-Марк будет периодически ездить в Германию. Он участвует там во многих проектах, которые будет глупо бросать.

«Мама печет хлеб для Жан-Марка»

- Валя, ты производишь впечатление человека вдумчивого и достаточно рассудительного. С осторожностью вступала в новые отношения или сразу в омут с головой?

- Я очень осторожничала, но это не потому, что у меня за плечами какой-то болезненный опыт. Когда я чувствую что-то большое и настоящее, мне нелегко в этом признаться даже самой себе. Всегда хочу скрыть свои чувства (задумалась)… Возвожу какие-то стены. Первые несколько дней, когда начинались наши отношения, я все пыталась себя понять.

- Твоя мама, прима Купаловского театра Зоя Белохвостик, пишет столько милых слов под вашими совместными фотография в соцсетях, что сразу понятно, как тепло она относится к Жан-Марку. Нет у мамы никаких переживаний по поводу того, что твой жених - иностранец?

Валя: - Нет. Более того, она счастлива. Жан-Марк уже с ней познакомился. Все очень волновались, но первая встреча прошла в очень теплой атмосфере. Напряжения, которого мы боялись, не было.

Жан-Марк: - Я впервые увидел маму Вали на сцене - в «Чайке», подумал: какая интересная актриса! Только потом узнал, что это Валина мама, и, конечно, обрадовался. Приняли меня душевно, казалось, будто знакомы тысячу лет. Мама сама испекла свой хлеб, и это был лучший хлеб, который я пробовал. Правда.

- Вы оба актеры, в таких семьях часто существует незримая конкуренция. Между вами она есть?

Валя: - У меня нет. Я встретила человека, которым восторгаюсь во всех смыслах.

Жан-Марк: - То же самое можно сказать обо мне. По крайней мере, я не боюсь, что Валя будет забирать у меня роли (смеется). Мы ведь даже снялись в двух фильмах вместе. К сожалению, нельзя рассказать сюжет «Снайпера», но вам будет интересно посмотреть на наши отношения на экране, зная, что мы пара.

- Жан-Марк, когда вы говорите на русском языке, он звучит практически без акцента. Вы думали попробовать себя в нашем театре?

- Да, могу сыграть молчаливого нациста! Шучу, конечно. Для театра мне пока не хватает языка. Я учу русский, чтобы чувствовать себя здесь как дома, быть свободнее. И если появится возможность сыграть на сцене белорусского театра, буду счастлив.

Жан-Марк: «С удовольствием всегда и за все плачу я»

- И все-таки несходство менталитетов рано или поздно дает о себе знать в паре, где он и она из разных стран. Что вас, Валентина, удивляет в немцах, и, соответственно, вас, Жан-Марк, в белорусах?

Жан-Марк: - Мне сложно быть объективным, потому что сейчас многое основано на чувствах. Когда я впервые приехал в Беларусь, заметил, что люди здесь необыкновенно честные. Белорусы четко считывают собеседника: они понимают, кто искренний, а кто нет. Здесь я понял, что людям важно, какой ты человек, а не какой у тебя счет в банке. Именно вот это качество мне нравится в Беларуси - здесь все вращается вокруг человека, а не вокруг материальных ценностей. Поэтому мне здесь очень комфортно.

Валя: - Мне наши различия пока незаметны. Возможно, когда поеду в Германию - я собираюсь туда ближе к лету, увижу эту разницу.

- А как же тот факт, что немцы все четко планируют и испытывают стресс, если что-то идет не по плану? Сталкивалась с этим?

- Это, скорее, подстегивает меня быть более пунктуальной. Вот даже сегодня, когда мы шли на интервью, Жан-Марку казалось, что мы опаздываем, хотя времени было с запасом. Но я уже пониманию, что каждый раз, когда мы опаздываем, - естественно, по моей вине! - это становится стрессом для Жан-Марка.

- Я не хочу быть невежливым и говорю Вале: «Постарайся быстрее». Она отвечает: «Да-да, 5 минут, 5 минут», - смеясь, говорит на русском Жан-Марк.

- Как правило, европейцы деньгами не сорят. Валя, какими поступками или подарками Жан-Марк тебя удивил?

- Могу сказать, что в нашем понимании Жан-Марк - нетипичный немец, очень щедрый, заботливый, умеющий делать подарки. Ну а если говорить о самых важных и удивительных для меня - это все-таки кольцо…

А вообще, поскольку в финансовых вопросах я привыкла полагаться только на себя, меня порой сложно уговорить принять что-то. Люблю все делать сама, радуюсь, когда могу быть независимой.

Жан-Марк: - И тогда у меня появляются неприятности, потому что Валя хочет заплатить за себя сама и даже иногда сердится. И это не наигранно! Но она дает мне важное ощущение: если бы даже у меня не было денег, она все равно бы меня любила. Поэтому я плачу за все с еще большим удовольствием (улыбается).

Валя: «Мой плохой английский иногда помогает помириться»

- Жан-Марк, Валя - очень яркая, красивая девушка…

- О да!

- Будете ревновать, когда привезете ее в Германию?

- Я доверяю Вале. Невозможно без доверия. Особенно в нашей профессии, где нам приходится встречать самых разных людей и проявлять свои эмоции и чувства снова и снова.

- Шотландский писатель Роберт Стивенсон говорил, что брак - это долгий разговор, прерываемый спорами. У вас ссоры уже случались?

Жан-Марк: - По мелочам, чаще из-за трудностей перевода. Например, мы как-то говорили о доверии, и я сказал: «Мне важно иметь человека, с которым можно делиться всем». Валя хотела ответить: «Мне тоже», - но получилось что-то вроде: «Это неважно». Я смотрю и думаю: что?! А потом вдвоем смеемся!

Валя: - Иногда мой плохой английский является причиной ссоры. А иногда помогает помириться. Потому что порой у меня нет слов для ответа. И это тоже неплохо (смеется).

- Кто вам кажется, кто из вас лидер в отношениях?

Жан-Марк: - Нет лидера. Что ты думаешь, Валя? Я очень люблю Валю за то, что она независимая женщина. Мы равные партнеры. Я бы не мог быть с женщиной, которая бы делала все то, что я говорю. Хотя многие мужчины этого хотят.

Это действительно судьбоносная встреча. В свои 44 года я еще не был ни разу женат и у меня нет детей. Валя - первая женщина, на которой я хочу жениться, от которой хочу детей.

Валя: - И я впервые хочу выйти замуж. У меня нет никаких страхов.