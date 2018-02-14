CIT назвала имена еще троих погибших от удара США россиян в Сирии 14.02.2018, 13:20

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В сети появились имена и детали о еще троих российских наемниках.

Информацию о них собрали волонтеры Conflict Intelligence Team на Facebook, пишет "Апостроф".

Первым погибшим оказался Алексей Шихов с Нижнего Новгорода 1991 года рождения, который ранее воевал на стороне террористов на Донбассе. О его смерти сообщил брат в социальных сетях.

О смерти еще одного наемника Владимира (носил позывной "Апостол"), сообщил глава организации "Русь Триединая". Он отметил, что долго отговаривал мужчину от поездки в Сирию, но не смог. Он опубликовал фото погибшего.

Наконец, екатеринбургское СМИ e1.ru рассказало о гибели в Сирии Руслана Гаврилова из поселка Кедровое Свердловской области.

"Они должны были вернуться в январе, но приказа все не было. Их ждали, а потом такое. 7 февраля был обстрел, после этого никакой информации от них не поступало. Потом кто-то позвонил матери Руслана и сказал, что сын погиб", — рассказала изданию Татьяна, знакомая с матерью Гаврилова жительница поселка Кедровое

Таким образом, число подтвержденных жертв среди россиян во время боя с курдами и силами США ночью с 7 на 8 февраля достигло уже 8 человек. Всего же, по различным версиям, погибло от 200 до 600 российских наемников.