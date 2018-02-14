Правозащитника Оюба Титиева признали политзаключенным 14.02.2018, 13:47

Оюб Титиев

Фото: AP

Международные организации призвали российские власти освободить Титиева.

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным главу представительства организации в Чечне Оюба Титиева, арестованного по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитники настаивают, что преследование Титиева незаконно и что чеченские власти хотят прекратить его публичную деятельность, сообщает svoboda.org.

В "Мемориале" подчеркивают, что представители руководства республики неоднократно негативно высказывались в адрес правозащитных организаций.

В пресс-релизе "Мемориала" также говорится о многочисленных нарушениях при расследовании дела и слежке за адвокатом Оюба Титиева.

Главу чеченского "Мемориала" задержали 9 января, а позднее арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а наркотики ему в машину подбросили полицейские. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.