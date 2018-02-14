Цена на нефть Brent упала до $62,39 14.02.2018, 18:45

Цены на нефть снижаются к минимумам за семь недель.

Цены на нефть снижаются в среду в направлении минимумов за семь недель на сигналах о том, что товарные запасы нефти в США выросли третью неделю подряд.

Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 по минскому времени упал на 0,35% - до 62,39 доллара за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США подскочил за неделю, завершившуюся 9 февраля, на 3,947 млн баррелей, бензина - на 4,634 млн баррелей.