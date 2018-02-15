Дворкович: Подготовленные Беларусью «газовые документы» не устраивают РФ 5 15.02.2018, 17:44

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Аркадий Дворкович

Минск и Москва не смогли урегулировать газовый вопрос.

Подготовленные Беларусью документы, урегулирующие газовые вопросы с Россией, пока не устроили Москву, заявил в интервью ТАСС вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович.

«Белорусские коллеги представили проекты документов, нас они не устраивают. Мы в принципе считаем, что большой спешки нет и можно окончательное решение вопроса отложить на начало следующего года, поскольку до 2019 года включительно у нас действуют определенные договоренности по цене. Торопиться не нужно. Но я понимаю белорусских коллег, которые хотят побыстрее зафиксировать ситуацию, поэтому консультации продолжаются», — завил Дворкович.

Речь шла о согласовании формулы цены на газ для Беларуси и создании единого рынка газа с 2025 года.

По последнему вопросу Дворкович также предлагает не спешить. «У нас еще нет полной определенности относительно наших собственных планов по нашему рынку. Есть разные предложения, у „Газпрома“ и Минэнерго, много нюансов. Мы еще не определились, а это напрямую влияет на нашу позицию по единому рынку или общему рынку, по-разному его можно называть. Поскольку наш рынок самый большой, то, конечно, он определяет состояние рынка всего региона».

В конце прошлого года о том, что переговоры по газу идут непросто и проблема решена наполовину говорил и вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Он отметил, что апрельские договоренности с Россией позволили полностью решить проблему с нефтью, но переговоры по газу о формуле ценообразования на 2020−2024 годы продолжаются.

Семашко напомнил, что в 2017-м году газ Беларусь покупала по 143,6 доллара за тысячу кубометров, в 2018 году цена составляет 129 долларов, в 2019 году — 127 долларов за тысячу кубометров.

«Мы ведем переговоры на предмет формулы цены на 2020−2024 годы, чтобы к 1 января 2025 года выйти на единый рынок газа и нефти, то есть цена на газ на границе Беларуси должна быть на уровне стоимости газа для Смоленской области. Сегодня его цена в 2−2,1 раза выше», — отметил Семашко.

В итоге, отметил вице-премьер, несмотря на интеграционные процессы, белорусские производители покупают газ существенно дороже российских конкурентов, и «невозможно говорить о равной конкуренции».