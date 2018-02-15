ОИ-2018: Германия лидирует в медальном зачете, Беларусь пока без наград

ОИ-2018: Германия лидирует в медальном зачете, Беларусь пока без наград9
- 15.02.2018, 19:00
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Уже больше двадцати стран завоевали хотя бы одну медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.
В медальном зачете первое место занимает сборная Германии. В активе у немцев девять золотых медалей, две серебряные и четыре бронзовые.
Второй идет команда Норвегии. В активе у норвежцев шесть золотых медалей, семь серебряных и четыре бронзы.
Замыкает тройку лидеров сборная Голландии – пять золотых наград, пять серебряных и две бронзы.
Белорусская команда пока не имеет наград.
Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.