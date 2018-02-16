США выходят в мировые лидеры по добыче нефти 1 16.02.2018, 10:59

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Потенциала сланцевой революции хватит надолго.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), Соединенные Штаты в самой ближайшей перспективе могут выйти на первое место в мире по добыче нефти. При этом добыча сланцевой нефти будет расти темпами, превышающими мировой спрос, что окажет давление на цены уже в этом году и замедлит процесс выравнивания рынка, сообщает «Голос Америки».

Как подчеркнули в МЭА, нынешняя ситуация схожа с первой волной «сланцевого бума», в результате которого мировой рынок переполнился нефтью, что повлекло за собой обвал цен под занавес 2014 года.

Ранее министерство энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому добыча нефти в США в 2019 году составит в среднем 10,8 миллиона баррелей в день, а в ноябре 2019 года достигнет отметки в 11 миллионов баррелей в день.

В 2017 году добыча нефти в России составила около 11 миллионов баррелей в день, что стало наивысшим показателем за 30 лет. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, добывает около 10 миллионов баррелей в день.

Партнер консалтинговой компании RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин в интервью Русской службы «Голосу Америки» сказал, что достигнутые между Россией и другими странами договоренности с ОПЕК, согласно которым стороны сократили свою добычу нефти, пусть и не очень значительно, привели к тому, что на какой-то период нефтяные цены выросли, а США от этого только выиграли.

«Это послужило притоку серьезных инвестиций в американскую так называемую сланцевую отрасль, как нефтяную, так и газовую, и вывело США на первое место по добыче нефти, – подчеркнул он. – Скорее всего, этот тренд продолжится и дальше».

По словам аналитика, сланцевой революции в Соединенных Штатах хватит надолго.

«Тем более, что (в США) принимаются решения о введении в оборот новых лицензий на континентальном шельфе и в других регионах, которые раньше были закрыты для разведки и добычи нефти, – добавил он. – То есть, политика, которую проводит нынешняя администрация Белого дома, способствует развитию американской нефтяной и газовой отрасли в очень многих отношениях. Так что, думаю, поскольку запасов там очень много, то США смогут еще очень долго быть лидером в нефтяной отрасли».

По мнению Михаила Крутихина, сейчас с точки зрения нефтяных цен и баланса нужно следить за двумя критическими точками: первая из них – добыча нефти в США, а вторая – потребление нефти в Китае: «Если мы понаблюдаем за этим двумя реперными точками, то станет примерно ясно, куда движется рынок и нефтяная отрасль мира. Предсказать, что будет с ценами – довольно сложно. По ощущениям, нефть, конечно, должна в течение нынешнего года упасть в цене. Не исключаю даже такие критические варианты, когда она опустится до 40 долларов за баррель. Но затем она все-таки вернется в какой-то более-менее разумный коридор – примерно между 45 и 55 долларов за баррель марки Brent».

Как представляется аналитику, в данном контексте России выпадает весьма незавидная роль.

«Пока российские нефтяные компании заняты тем, что активно эксплуатируют уже введенные в строй месторождения, где давно самортизированы капитальные вложения. Там добывается нефть с низкой себестоимостью. Но надо учитывать, что около 70 процентов оставшихся запасов нефти в России – это трудно извлекаемая нефть, где себестоимость будет очень высокая. Чтобы оправдывать такие проекты, потребуется цена где-нибудь в 80 долларов за баррель. Сейчас мы видим быстрое истощение действующих запасов в стране. Скорее всего, как и предсказывали эксперты, после 2020-2022 годов добыча нефти в России по объективным причинам начнет снижаться», –резюмировал Михаил Крутихин.

В свою очередь, заместитель директора Института США и Канады профессор Виктор Супян в комментарии Русской службе «Голоса Америки» заметил, что США уже много лет находятся вместе с Россией и Саудовской Аравией в тройке лидеров по производству нефти, и эта тройка постоянно чередуется местами.

«Сейчас США на третьем месте, но выйдет на первое, – констатировал он. – Однако разница между объемами производства этих трех стран не очень значительна, так что ничего экстраординарного не происходит. США наращивают производство нефти в силу того, что разблокируются многие месторождения. Есть и новые технологии, которые позволяют более рентабельно добывать нефть. Также все больше и больше входят в оборот сланцевые месторождения».

По оценке Виктора Супяна, это уменьшит зависимость США от импорта нефти, но не даст возможности полностью от него не отказаться.

«Был период, когда импорт составлял 40 %, сейчас меньше, – продолжил он. – Но в прогнозируемом будущем порядка 25-30 % (нефти) США все равно продолжат ввозить в страну. При этом они диверсифицируют источники ввоза, стараясь быть менее зависимыми от отдельных стран-производителей вроде Саудовской Аравии, полагаясь, прежде всего, на своих союзников – таких, как Канада и Мексика».

Заместитель директора Института США и Канады также допустил вероятность кратковременного понижения цен на нефтерынках. Однако он не видит возможности резкого увеличения производства нефти в США.

«С чего бы вдруг? – рассуждает он. – Новые месторождения дешевой нефти не открыты. Поэтому, как мне кажется, будет идти процесс постепенного увеличения добычи за счет тех факторов, о которых я уже сказал. Но динамику цен это, безусловно, повлиять может. Сейчас цены достаточно высоки и, в принципе, не исключено, что некоторое понижение возможно. Однако не думаю, что будет какой-то обвал».

В обвале цен на нефть никто не заинтересован – в первую очередь, США, заключил профессор Супян.