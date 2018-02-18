Как выглядят минские квартиры, на которые пришелся бум в этом году 8 18.02.2018, 10:36

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Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры в новых домах и двухкомнатные в «хрущевках».

По мнению экспертов, сейчас наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры в новых домах и двухкомнатные в хрущевках. Портал tut.by изучил популярные варианты жилья и цены на них.

Однокомнатные квартиры

По факту совершенных сделок, средняя цена однокомнатной квартиры в январе составила 43−51 тысяча долларов в эквиваленте. Нижняя планка — это квартиры стандартных потребительских качеств, с ценой квадратного метра около 1230 долларов в эквиваленте.

База предлагает два десятка таких квартир, цена стартует от 38 тысяч долларов. Правда, выбрать что-то подходящее, если нет денег на ремонт, сложно.

На улице Ольшевского, 71 предлагают «однушку» с аккуратным ремонтом за 43 тысячи долларов. Площадь квартиры — 35 квадратных метров. Дом панельный, 1975 года постройки.

В Серебрянке на проспекте Рокоссовского, 49 продают квартиру в панельном доме 1976 года постройки. Площадь — 35 квадратных метров. Цена, которую хочет получить продавец — 42,9 тысячи долларов. Мебель и встроенная кухня с техникой останутся по договоренности, говорится в объявлении.

В Чижовке на улице Голодеда, 34 квартиру предлагают в брежневке, на пятом этаже. Площадь — 33 квадратных метра, санузел совмещенный. Два встроенных шкафа, кухня, застекленная лоджия, — рекламируется квартира. Жилье продают за 40 тысяч долларов, по 1 216 за квадратный метр.

Дороже продаются однокомнатные квартиры, построенные после 2000 года. Средняя цена квадратного метра в таких — 1340 долларов в эквиваленте.

На улице Балтийской, 2 квартиру в панельном доме 2009 года постройки продают за 49 тысяч долларов, по 1 207 за квадратный метр. Площадь — 41 квадратный метр. В квартире встроенная кухня, шкаф-купе.

Во Фрунзенском районе на улице Каменногорской, 6 продают квартиру в каркасно-блочном доме 2013 года постройки. Площадь квартиры — 41 квадратный метр. Санузел совмещенный. Цена — 48 тысяч долларов, по 1 171 за «квадрат».

На улице Гаруна, 25 (район Домбровка) квартиру в панельном доме 2008 года постройки площадью 42 квадратных метра предлагают за 47 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 124 за квадратный метр.

Двухкомнатные квартиры

Средняя цена двухкомнатной квартиры стандартных потребительских качеств — 54 тысячи долларов, средняя цена квадратного метра — 1070 долларов в эквиваленте.

На улице Волгоградской, 43 квартиру в хрущевке предлагают за 45,5 тысяч долларов, по 1 034 за квадратный метр. Площадь квартиры — 44 квадратных метра, расположена на первом этаже.

На улице Охотской, 133 предлагают однокомнатную квартиру в панельном доме 1987 года постройки. Площадь — 52 квадратных метра. Цена — 50 тысяч долларов в эквиваленте, по 962 за квадратный метр.

Дороже стоят двухкомнатные квартиры в домах поновей. Средняя их цена — 71 тысяча долларов, по 1320 за квадратный метр.

На улице Панченко, 68 продают двухкомнатную квартиру в панельном доме 2009 года постройки. Площадь — 53 квадратных метра. Полностью готова к проживанию, говорится в объявлении. Продают жилье за 68 тысяч долларов, по 1 278 за квадратный метр.

На улице Налибокской, 31 предлагают двухкомнатную квартиру в панельном доме 2011 года постройки. Площадь — 60 квадратных метров. Встроенная кухня, шкаф-купе, современный кафель в санузле, говорится в объявлении. Цена — 70,7 тысяч долларов, по 1 161 за квадратный метр.