Разбился военный вертолет с главой МВД на борту 18.02.2018, 10:15

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Фото: AFP

Вертолет упал на жилые автофургоны в мексиканском штате Оахака.

В мексиканском штате Оахака разбился военный вертолет с министром внутренних дел и губернатором штата, которые летели осматривать ущерб от недавнего землетрясения, сообщает segodnya.ua.

Вертолет пытался совершить экстренную посадку на открытой местности, однако упал на два фургона. В результате крушения количество жертв на земле составляет 13 человек, среди них – трое детей. 12 человек погибли на месте, еще один – уже в больнице. Еще 15 человек получили ранения.

Экипаж и пассажиры вертолета практически не пострадали.

Напомним, ранее в Мексике потерпел крушение вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат. Оба чиновника выжили, но данных об их состоянии нет. Как стало известно, вертолет совершал инспекционный облет региона, и упал с высоты 30 метров на автомобиль. Погибли два человека.

Также мы писали о крушении вертолета в Большом Каньоне на территории США. На борту судна, выполнявшего рейсы на популярном туристическом маршруте, было семеро британцев, трое из которых погибли.

Все четверо выживших оказались в критическом состоянии – им была предоставлена медицинская помощь на месте происшествия, а позже их доставили в больницу Лас-Вегаса.