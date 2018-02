Как работала «фабрика троллей» Пригожина: главное из досье минюста США 5 18.02.2018, 11:51

Разоблачены методы деятельности кремлевской агентуры на Западе.

Расположенное в Санкт-Петербурге "Агентство интернет-исследований" создавало в соцсетях аккаунты вымышленных людей, превращало их в лидеров общественного мнения в США, а затем связывалось с настоящими американцами и проводило в разных городах акции в поддержку как Дональда Трампа, так и Хиллари Клинтон. Во вмешательстве в выборы обвиняются 13 россиян во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным, Вашингтон будет добиваться их экстрадиции. Издание "Гордон" рассказывает, как минюст США разоблачил "фабрику троллей" из Ольгино.

Кого и в чем обвинили?

16 февраля минюст США выдвинул обвинения 13 россиянам по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В списке оказались руководители и сотрудники "Агентства интернет-исследований" – так называемой "фабрики троллей", расположенной в Санкт-Петербурге.

Список обвиняемых выглядит так:

Евгений Пригожин (владелец холдинга "Конкорд", который финансировал "Агентство интернет-исследований");

Михаил Быстров (гендиректор агентства);

Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов (исполнительный директор агентства);

Александра Крылова (отвечала за сбор данных);

Сергей Полозов (IT-менеджер, курировавший запуск серверов в США);

Анна Богачева (переводчик, аналитик);

Мария Бовда (руководитель отдела переводчиков);

Роберт Бовда (заместитель руководителя отдела переводчиков);

Владимир Венков (переводчик);

Ирина Каверзина (переводчик);

Джейхун Асланов (директор компании "Азимут", через которую финансировалось агентство);

Вадим Подкопаев (аналитик);

Глеб Васильченко (отвечал за мониторинг и обновление данных в соцсетях).

Обвинения во вмешательстве в выборы также выдвинуты трем компаниям: "Агентству интернет-исследований", Concord Management and Consulting и Concord Catering (входят в холдинг Пригожина "Конкорд"). Министерство юстиции подчеркивает, что вмешательство в выборы президента – часть более крупной операции Москвы под названием "Проект Лахта", которая распространяется не только на США.

Обвинительный акт включает в себя восемь уголовных дел. Первое – "заговор с целью обмана", фигурантами которого являются все вышеуказанные люди и организации.

Второе – "заговор с целью мошенничества". Здесь обвиняемыми являются Асланов, Васильченко и "Агентство интернет-исследований". Они открывали счета в банках США, используя личные данные реальных американцев без их согласия (дату рождения, адрес, номер социального страхования). В дальнейшем эти счета использовались для перевода средств из России в США на проведение акций.

Еще шесть уголовных дел касаются кражи идентификационных данных американцев. Фигуранты – Асланов, Васильченко, Каверзина, Венкова и "Агентство интернет-исследований".

В обвинительном акте нет информации о том, что в преступной группировке сознательно участвовал хотя бы один гражданин США. Также в документе отсутствует утверждение, что вмешательство россиян определило исход выборов 2016 года.

Расследование еще не завершено, им руководит спецпрокурор США Роберт Мюллер. После окончания расследования дело рассмотрит суд присяжных. Заместитель генпрокурора США Род Розенштайн на брифинге заявил, что США будут добиваться экстрадиции россиян.

Что известно о фигурантах?

Большинство из этих людей никогда не упоминались в СМИ, но есть и несколько известных фамилий.

Владельца ресторанного бизнеса Евгения Пригожина российские СМИ называют "поваром" президента РФ Владимира Путина. Посвященное Пригожину расследование в октябре 2016 года публиковал оппозиционер Алексей Навальный.

В обвинительном заключении сказано, что около 29 мая 2016 года сотрудники "Агентства интернет-исследований" с помощью обмана заставили гражданина США прийти к Белому дому с плакатом: "С 55-м днем рождения, дорогой босс".

Американцу они пояснили, что плакат посвящен "нашему лидеру, нашему начальнику, нашему основателю". День рождения Пригожина – 1 июня 1961 года.

Журналисты также связывают Пригожина с российской частной военной компанией "Вагнер", которая сейчас участвует в боевых действиях на территории Сирии. Бизнесмен связь с ЧВК отрицает.

В ноябре 2017 года собственное расследование, посвященное "фабрике троллей", опубликовал журнал РБК. В материале сказано, что экс-руководитель агентства Михаил Быстров в прошлом был начальником УМВД Московского района Санкт-Петербурга, а сейчас возглавляет компанию "Главсеть", зарегистрированную по одному адресу с "фабрикой троллей".

Михаила Бурчика журнал РБК называл фактическим руководителем всей "фабрики", а уроженца Азербайджана Джейхуна Асланова – руководителем "американского отдела" агентства. Компания Асланова "Азимут" занимается раскруткой аккаунтов в соцсетях. По данным минюста США, именно через эту компанию холдинг "Конкорд" финансировал "фабрику троллей". Для перевода средств чаще всего использовалась система PayPal.

Посещали территорию США только двое обвиняемых – Александра Крылова и Анна Богачева. В июне 2014 года они объехали девять штатов, собирая необходимую информацию для агентства. Они скрыли данные о своей работе и получили туристические визы. После этих поездок они пришли к выводу, что должны сконцентрироваться на "фиолетовых штатах", где уровень поддержки демократов и республиканцев примерно одинаков.

В чем заключалось вмешательство в выборы?

Министерство юстиции утверждает, что главной целью "Агентства интернет-исследований" был "раздор в США и подрыв доверия общества к демократии". Россияне воздействовали на общественное мнение в Америке с помощью социальных сетей.

Чтобы скрыть свое российское происхождение, агентство покупало пространство на серверах в США и создавало виртуальные частные сети (VPN). Россияне зарегистрировали сотни аккаунтов в Facebook, Twitter и Instagram, используя при этом украденные или поддельные американские документы, фиктивные банковские счета.

Обвиняемые "позиционировали себя как политически и социально активных американцев", создавали группы в соцсетях, покупали рекламу, а также вербовали настоящих американцев, платили им за продвижение политических кампаний и организацию митингов.

Завербованные американцы не знали, что на самом деле общаются с гражданами РФ, добавляет министерство.

Как работало агентство?

Изучение американского сегмента соцсетей агентство начало еще в 2014 году. Минюст отмечает, что в июле 2014-го более 80 сотрудников из Санкт-Петербурга "проводили операции против США" в YouTube, Facebook, Instagram и Twitter.

Сотрудники "фабрики троллей" зарегистрировали многочисленные аккаунты в соцсетях, чтобы превратить несуществующих граждан США в "лидеров общественного мнения". От имени этих американцев россияне писали посты на темы экономики и внешней политики США.

Россияне работали в дневные и ночные смены, чтобы публиковать посты в нужное время с учетом часового пояса. Для написания актуальных текстов они также пользовались списком американских праздников.

Кроме того, они создали фейковые группы в Facebook и Instagram, посвященные иммиграции (группа под названием Secured Borders), движению Black Lives Matter (Blacktivist), религии (United Muslims of America, Army of Jesus) и отдельным регионам США (South United, Heart of Texas). К 2016 году многие созданные агентством сообщества имели сотни тысяч подписчиков.

Россияне также создавали в Twitter аккаунты, которые "маскировались" под страницы реальных людей или организаций в США. Например, агентство зарегистрировало аккаунт TEN_GOP, похожий на официальную страницу регионального отделения Республиканской партии в Теннесси (адрес настоящей страницы отличается на одну букву: TNGOP). Этот фейковый аккаунт собрал более 100 тысяч подписчиков. Сейчас он заблокирован.

Минюст США утверждает, что в 2016 году агентство начало использовать раскрученные аккаунты, чтобы "передавать унизительную информацию" о кандидате в президенты Хиллари Клинтон, клеветать на кандидатов Теда Круза и Марко Рубио, поддерживать Берни Сандерса и Дональда Трампа. В сентябре 2016-го администратора группы Secured Borders руководство отчитало за малое количество постов с критикой Клинтон. Источник этой информации минюст не уточняет, однако другие инсайды о работе агентства основаны на электронных письмах россиян.

С апреля по ноябрь 2016 года обвиняемые заказывали политическую рекламу на американских веб-сайтах и в соцсетях. В этих объявлениях граждан США призывали голосовать за Трампа и не поддерживать Клинтон. Оплачивалась реклама со счетов в российских банках, зарегистрированных на вымышленных американских граждан.

Лозунги варьировались от "Огайо хочет тюрьмы для Клинтон" до "Хиллари – сатана, ее преступления и ложь доказали, насколько она злая".

Во второй половине 2016 года россияне работали над тем, чтобы американские меньшинства не пошли на выборы. К примеру, 16 октября на фейковой странице Woke Blacks в Instagram был опубликован следующий пост: "Шумиха и ненависть к Трампу вводит людей в заблуждение и заставляет черных голосовать за Хиллари. Мы не можем выбирать меньшее из двух зол. Тогда нам лучше вообще не голосовать".

"Американские мусульмане бойкотируют сегодняшние выборы, большинство американских мусульман отказываются голосовать за Хиллари Клинтон, потому что она хочет продолжить войну с мусульманами на Ближнем Востоке, голосовала за вторжение в Ирак", – сказано в посте United Muslims of America, опубликованном в ноябре.

Как россияне устраивали митинги в США?

Начиная с июня 2016 года обвиняемые начали организовывать и координировать политические митинги в США. Чтобы скрыть российское происхождение, они выдавали себя за местных активистов, у которых нет возможности лично присутствовать на акциях. Для привлечения людей на митинги они использовали собственные раскрученные страницы в соцсетях и заказывали рекламу в крупных сообществах.

С помощью аккаунта March_for_Trump россияне связались с реальным волонтером кампании Трампа в Нью-Йорке, который согласился предоставить плакаты для их митинга. В числе организованных россиянами мероприятий была и акция в поддержку Клинтон ("Поддержи Хиллари. Спаси американских мусульман"), состоявшаяся 9 июля 2016 года. На этом митинге был развернут плакат якобы с цитатой Клинтон: "Думаю, что Шариат будет новым мощным направлением свободы".

В дальнейшем россияне проводили акции в поддержку Трампа во Флориде, Нью-Йорке и Пенсильвании, используя те же методы: покупали рекламу в Facebook (объявление о митинге во Флориде увидело 59 тыс. человек, более 8 тыс. кликнуло на него), связывались с реальными волонтерами и платили американцам за участие или помощь в организации ("Мы дадим вам деньги на печать постеров и покупку мегафона"). В документе минюста США приводится текст сообщения, которое россияне отправили администраторам реальной Facebook-страницы Florida for Trump:

"Приветствую! Я – участник онлайн-сообщества "Быть патриотом". Слушайте, у нас есть идея. Флорида все еще остается фиолетовым штатом, нам нужно покрасить ее в красный цвет. Если мы потеряем Флориду, потеряем Америку. Мы не можем этого позволить, верно? Как насчет организовать огромный протрамповский флешмоб в каждом городе Флориды? Мы сейчас ищем местных активистов, у нас есть ребята, которые готовы организовать мероприятия почти повсюду. Но нам все равно нужна ваша поддержка. Что вы об этом думаете? Вы в деле?"

После победы Трампа на выборах "фабрика троллей" организовала сразу два митинга: один – в поддержку избранного президента, второй – против него. Оба прошли в Нью-Йорке в один и тот же день – 12 ноября.