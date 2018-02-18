Диктатура по-турецки Максим Рейдер, «Детали»

18.02.2018, 19:29

Фото: Anadolu

Как турецкие журналисты отстаивают свои права.

Правительство Турции предложило законопроект, который позволит властям контролировать все аудио- и видеоматериалы, противоречащие интересам национальной безопасности и «нравственным ценностям» страны.

Среди изданий и групп, которые будут вынуждены следовать новым правилам, дигитальные телевизионные и новостные агентства, транслирующие он-лайн. Они должны будут подать просьбу о предоставлении лицензии, которую регулятор – Верховный совет по делам радио и ТВ Турции – может отклонить.

По словам Селины Доган, депутата парламента от оппозиционной партии СНР, уже сейчас на традиционных телеканалах доминирует трактовка событий с точки зрения правящей партии АКР.

«99 процентов турецких СМИ в их руках. Мы платим налоги, но лишены возможности выступать на национальном ТВ, – сказала она. – Вся власть – у них».

В ходе прошлогоднего референдума, который наделил президента Турции Реджепа Эрдогана обширными полномочиями, правительственная предвыборная кампания заняла 76 процентов эфирного времени телетрансляций, представляя президента в позитивном свете. Также и партия Эрдогана получила больше внимания со стороны СМИ, чем другие партии – 33.5 процентов общего эфирного времени.

С учетом того, что очередные выборы заланированы на 2019 год, оппозиционная партия СНР намерена искать другие каналы, на которых она смогла бы представить свою политическую платформу.

Согласно опросу, проведенному Центром экономических исследований в Стамбуле, почти 44 процента респондентов высказались против контроля за сетевыми СМИ, а 36 процентов поддерживают законопроект.

Ахмет Арслан, занимающий посты министра коммуникации а также транспорта и министра по морским вопросам, заявил: «Мы должны предпринимать предосторожности, чтобы в ходе теле- и радиотрансляций не была допущена ошибка, которая может нанести ущерб национальной безопасности и нравственным ценностям страны».

Из отчета института Digital News следует, что 73 процента респондентов в городах Турции используют социальные сети, как источник новостей. Особое место в отчете уделено каналу Medyascope.tv, предоставляющему платформу бывшим официальным лицам, лишенным возможности участвовать в теледебатах, влияние которого растет. Если закон пройдет, то Medyascope должен будет получить лицензию и окажется под контролем регулятора.

«Этот законопроект однозначно направлен на введение цензуры тех форм трансляции, которые правительство пока еще не контролирует, – заявила координатор Института международной прессы Кэролайн Стокфорд. – Несомненно, власти видят в них угрозу правительственной монополии на информацию. Мы опасаемся, что процесс лицензирования будет использован для удаления платформ, которые бросают вызов официальному истолкованию событий».

После провала попытки переворота в прошлом году, в Турции было закрыто около 150 СМИ, в том числе 16 телеканалов и 23 радиостанции.

Подача законопроекта совпала с запуском правительством собственной версии коммуникационной аппликации WhatsApp. Государственные учреждения, которые будут обязаны пользоваться этим приложением, утверждают, что оно более безопасно, поскольку не сохраняет передаваемую информацию, в то время как критики высказывают опасения, что оно может быть использовано для мониторинга.

После провала попытки переворота тысячи человек, которые использовали мессенджер Bylock, оказались за решеткой. Правительство утверждает, что заговорщики использовали его для организации переворота.

Мурат Утку – журналист с 20-летним опытом работы в Турции, а ныне преподаватель в университете Кадир Хас, предположил, что Верховный совет по делам радио и ТВ Турции наберет штат наблюдателей, которые будут постоянно следить за происходящим в сети. Он подчеркнул, что в законопроекте не содержится никаких конкретных критериев «угрозы национальной безопасности и нравственным ценностям страны».

«Основная задача введения подобной цензуры в дигитальных платформах – заглушить политические взгляды», заключил Утку.

Максим Рейдер, «Детали»