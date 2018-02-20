В Польше безработный получает почти в 20 раз больше, чем в Беларуси 20.02.2018, 7:50

Как пособие по безработице в Беларуси выглядит на фоне других стран.

Средний размер пособия на одного безработного в Беларуси в декабре прошлого года составил 26,04 рубля. Эта сумма равна 13,1% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Портал tut.by посмотрел, как пособие по безработице белорусов отличается от выплат в других странах.

Напомним, в Беларуси максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины (49 рублей). Повышать размер этих выплат в ближайшее время не собираются, о чем неоднократно заявляли в Минтруда.

В России правительство утвердило минимальную и максимальную величину пособия по безработице на 2018 год: первый показатель равен 850 российским рублям (29,61 белорусского рубля по курсу Нацбанка на 19 февраля), второй достиг 4900 рублей (170,67 рубля).

В Украине минимальное пособие по безработице для застрахованных лиц составляет 1440 гривен (105,94 рубля), а для незастрахованных лиц — 544 гривен (40.02 рубля).

В Польше первые 90 дней после регистрации на бирже труда безработные получают 831,10 злотого (492,39 рубля), а дальше — 652,60 злотого (386,63 рубля).

В странах Балтии — Литве, Латвии и Эстонии — размер пособия по безработице устанавливают пропорционально выработанному страховому стажу. К примеру, в Латвии пособие можно получать на протяжении 9 месяцев. Первые 3 месяца — в назначенном размере, следующие 3 месяца - 75% от назначенного размера, последние 3 месяца — 50% от назначенного размера пособия.