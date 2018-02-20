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Белорус пытался пройти украинскую границу по чужому паспорту

  • 20.02.2018, 17:10
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Мужчина заявил пограничникам, что свой паспорт он не заменил со времен СССР.

На вопросы пограничников он заявил, что свой собственный документ времен СССР никак не может заменить. Подробности tut.by сообщила пресс-служба Госпогранкомитета.

19 февраля через пункт пропуска «Мокраны» 49-летний мужчина пытался пересечь границу. Но пограничники заподозрили, что документ чужой. И тот признался — паспорт взял у родного брата.

«Пояснил, что его собственный документ для этих целей не подходит: он до сих пор не нашел возможности для замены паспорта гражданина СССР на белорусский», — сообщает ГПК.

Сейчас устанавливается личность задержанного — сам он представился белорусом. Позже будет дана правовая оценка его действиям.


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