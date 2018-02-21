Долги минчан за «коммуналку» исчисляются миллионами 3 21.02.2018, 18:03

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Рост задолженности связан с неоплаченными извещениями.

По состоянию на 1 февраля 2018 г. собственники и наниматели квартир в домах, находящихся на техническом обслуживании предприятий ЖКХ районов, а также домовладельцы частного сектора задолжали за жилищно-коммунальные услуги и пользование жилыми помещениями 5,6 млн рублей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в филиале «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома».

Просроченными оказались 44 034 лицевых счета (л/с), что составляет 6,4 % от их общего количества. В категории неплательщиков числились 38 487 собственников и 5 547 нанимателей.

При этом 85 % должников, являющихся обладателями 37 240 л/с, не оплачивали жировки сроком до 3 месяцев и задолжали 2,5 млн рублей (45 % от общей суммы); задолженность от 3 до 6 месяцев числилась по 2 100 л/с на сумму 470,6 тыс. рублей (8 %); от 6 месяцев и более — по 4 694 л/с на сумму 2,6 млн рублей (47 %).

За последние три месяца сумма задолженности по коммунальным платежам увеличилась на 800 тыс. рублей: по состоянию на 1 ноября 2017 г. она составляла 4,8 млн рублей.

— Рост задолженности связан с неоплаченными извещениями, в которых итоговая сумма возросла с появлением самой затратной услуги по отоплению. В жилфонде столицы отопление начали включать с 9 октября, а соответствующая графа появилась в жировках, которые минчане получили после 15 ноября минувшего года, — пояснила главный специалист единого РСЦ Минска Элла Лазарева.

Вместе с тем в едином РСЦ отмечают и положительный аспект. За названный трехмесячный период лицевых счетов стало больше на 2 046, в основном за счет введенных в эксплуатацию новостроек, при этом количество просроченных л/с сократилось на 1 533.