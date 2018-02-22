Белорусы смогут воспользоваться услугами лоукостера Ryanair из Борисполя 4 22.02.2018, 17:37

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Украина провела успешные переговоры с ирландской лоукост-авиакомпанией Ryanair.

Компания планирует начать выполняться рейсы из Украины с осени 2018 года, пишет "Европейская правда".

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции в Киеве.

"До подписания соглашения я ничего не могу комментировать. Действительно, сегодня были переговоры, действительно, они были успешными, и действительно, компания начнет свои полеты осенью 2018 года", - сказал Омелян.

На вопрос, совпадают ли новые маршруты авиакомпании с теми, которые она заявляла в прошлом году, Омелян ответил: "Вы будете приятно удивлены".

Министр отметил, что есть согласованная позиция президента, премьера, министра, что полеты Ryanair должны выполняться из двух аэропортов: Львов и Борисполь.

"Гостомель и Жуляны пока не рассматриваются", - добавил он.

Как известно, в июле 2017 года компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ryanair обвинил руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика - МАУ, из-за чего якобы и не удалось договориться.

Омелян тогда обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина. Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.

Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.

Во время первой попытки зайти на украинский рынок Ryanair планировал летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

Из Львова планировались рейсы в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Мемминген, Краков и Будапешт.