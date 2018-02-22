Приемщица стеклотары: Приходят и дамы в дорогих шубах, и пенсионеры 2 22.02.2018, 18:20

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Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

Кто и сколько зарабатывает на сдаче тары.

Сдавать бутылки еще лет 25−30 назад было не только совершенно обычным делом, но еще и доходным. Тара часто составляла 50−70% от стоимости продукта, пишет tut.by. К примеру, пол-литровая бутылка из-под молока стоила 15 копеек, а с молоком — 28 копеек. Сдав одну бутылку, можно было купить несколько талонов на троллейбус или одно мороженое. В пункты приема стеклотары выстраивались огромные очереди. Сейчас пунктов приема осталось немного, а в те, что остались, таких очередей уже нет.

Журналисты выяснили, куда сейчас можно сдать тару, сколько на этом возможно заработать, почему перестало работать «мусорное такси» и как изменится жизнь белорусов с появлением тароматов.

«Чтобы заработать копейку, надо и походить, и тяжести поносить»

В столичной Серебрянке нередко можно увидеть, как довольно аккуратно одетый пожилой мужчина заглядывает в контейнеры с надписью «Стекло» на площадках для раздельного сбора отходов. Его зовут Михаил. Он живет в этом же районе в частном секторе, уже десять лет как пенсионер. Каждое утро Михаил с большим рюкзаком отправляется «на работу» — собирать бутылки.

— Серебрянка — хороший район для меня, много пьющих, — с улыбкой говорит мужчина. — Сам я не употребляю спиртное совсем, а вот бутылки собираю. Пенсии сейчас сами знаете какие. Я хоть и живу один, но у меня трое внуков, их побаловать хочется.

Михаил говорит, что в удачный день он может найти бутылок на 7−9 рублей. В не очень удачный — на 4−5 рублей.

— Я бутылки возле подъездов смотрю, уже запомнил, возле каких мужики обычно выпивают. Еще в контейнеры со стеклом заглядываю. Там чаще всего всякий мусор, но бывает и банки, бутылки выбрасывают, — делится наблюдениями мужчина. — Я не вытягиваю все бутылки, беру только те, что можно сдать поштучно. В месяц рублей 150 от этого имею.

Пенсионер подчеркивает, что «нисколько не стесняется такой работы».

— Я не ворую, никому никакого зла не делаю. Почему я должен стесняться? — говорит Михаил. — Это работа, честный заработок и, между прочим, нелегкий. Чтобы заработать копейку, надо и походить, и тяжести поносить.

И Михаил не единственный, кто собирает в этом районе бутылки. Говорит, что «если сунуться на чужую территорию, можно даже получить по шапке».

— Есть несколько личностей без определенного места жительства, у них у каждого свое место. Но я их не трогаю, в споры не вступаю. И они меня тоже уже знают и не трогают, — говорит мужчина.

Бутылки он тщательно моет и сдает в пункт приема стеклотары.

«Сдал бутылки — заработал 4 рубля»

Мест, где принимают бутылки, в Минске осталось не так уж много, хотя на сайте Мингорисполкома список внушительный. Но чаще всего это просто пункты приема вторсырья, там принимают и макулатуру, и металлолом, и тряпье. Журналисты же отправились в тот, куда можно сдать исключительно стеклотару.

В небольшом узком помещении со стенами, облицованными плиткой, очередь из человек пяти-шести. От запаха, который здесь стоит, можно опьянеть. Женщина в натуральной коричневой шубке аккуратно составляет в ящики бутылки — в один из-под пива, в другой — от вина. Еще одна женщина подает большие пакеты, полные бутылок, в окошко. Их забирает приемщица Елена, она составляет бутылки на огромные весы, что-то считает на компьютере и выдает женщине горсть монет.

— Много на бутылках заработать можно? — спрашивают у нее.

— Копейки! — с разочарованием в голосе ответила женщина. — Видели, сколько у меня мешков было? А получила я около 10 рублей. Правда, часть на стеклобой отдала. Я эти бутылки собирала целый месяц. Дочку попросила, мы с ней приехали и сдали.

Приемщица Елена показывает экранчик, на котором высвечиваются показания весов, он стоит на виду — все прозрачно.

Очередь к окну, где бутылки меняют на заветные рубли, не уменьшается. Одни «сдаются» и уходят, на их место приходят другие с толстыми пакетами и сумками.

— Я сюда часто стекло поставляю. Так и называю себя — поставщик стекла, — рассказывает улыбчивый мужчина в очереди. Здесь его все знают, называют Коллега — прозвище такое. — Людям надо выпить, а у меня бутылочный бизнес.

«Коллега» живет в частном доме, нигде не работает. Местные говорят, что «мужик он толковый, хозяйство держит — курочек».

— Очень люблю стеклом заниматься — это моя работа, — говорит мужчина. — Дело, конечно, копеечное, но я не тунеядец, люблю участие. Сдал бутылки — заработал 4 рубля. За день могу и несколько раз прийти. Было бы хорошо, если б цены немножко подняли.

— Он не пенсионер, то есть на полученные от сдачи бутылок деньги живет, — рассказывает про Коллегу приемщица Елена. — В день он сдает на рублей 10. То есть в месяц это около 300 рублей.

За полчаса в пункте приема стало понятно, что приходят сюда совершенно разные люди: и те, кто выпивает, и те, кто попал в трудную материальную ситуацию, и прилично одетые женщины и мужчины, у которых, судя по внешнему виду, с деньгами проблем нет.

— У нас бывают и дамы в шляпах, и в дорогих шубах. Кому-то баночки сдать, чтобы антресоли разгрузить — выбросить ведь жалко, — рассказывает Елена. — А вот дети к нам не приходят. Если только летом пару раз. Раньше я работала в пункте приема металлолома, туда дети прибегали, приносили «железяки».

В помещение зашла пожилая женщина интеллигентного вида, тоже с бутылками.

— Иногда мне соседи бутылки отдают, иногда нахожу, — рассказала она. — Я плачу за две квартиры. Живу в коммуналке, недавно мама умерла, ее квартира осталась. Внучка и дочка в гости заходят, им что-то дать хочется. Вот так подрабатываю. Суммы получаются небольшие, я особо не считаю, на сколько сдаю в месяц, сразу трачу их.

«Могут сдать и на 20 копеек, а могут и на 50 рублей за раз»

Елена говорит, что суммы, которые могут получить люди за бутылки, совершенно разные.

— Могут сдать и на 20 копеек, а могут и на 50 рублей за раз. Некоторые привозят бутылки багажниками. Бывало и на 70 рублей сдавали. Но в основном сдают на 2−3 рубля, 5 рублей. Бывают и те, кто приходит с одной бутылкой. Она весит 200 граммов, стоит 3 копейки, но даже если очередь, они стоят. Ходит одна пенсионерка, которая сдает бутылки и записывает сумму, на сколько сдала. Говорила, что к пенсии прибавка рублей 100 за месяц набегает, — рассказывает женщина. — Некоторые за один день сдают 4−5 раз. Есть бабушки, которым по 80 лет. Они надевают рюкзаки, собирают и приносят бутылки по 2−3 раза в день. Люди выкручиваются как могут. Бывают ситуации, когда не за что даже хлеба купить. А бутылочку нашел, сдал — уже что-то. Кому-то на сигареты деньги нужны. Мужчины, бывает, приносят бутылок ровно на пачку сигарет — экономные.

На разные бутылки разная цена. От водки — по 5 копеек, «фаусты» (из-под плодово-виноградного вина, 0,7 литра) — по 15 копеек, пивные — по 8 копеек. Принимают и банки. За трехлитровые дают 20 копеек, а за пол-литровую — 5 копеек.

— Поштучно принимаются оборотные бутылки. Они отправляются обратно на завод, там их обрабатывают и снова разливают в них напитки. Остальные можно сдать на стеклобой. Сюда подойдет любая стеклянная тара, даже банки из-под кофе. Ее даже мыть не надо и этикетки снимать. За кило стеклобоя платим 11 копеек, — говорит Елена. — Приносят сдавать и банки. Особенно трехлитровые. Сейчас компоты редко стали делать, у людей появились морозильные камеры, больше морозят. А если и делают компоты, то в литровые банки и с винтовыми крышками. Трехлитровые несут нам.

В окошко к приемщице заглянул мужчина средних лет в брюках с наглаженными стрелками, молча протянул маленький листочек, на котором что-то написано ручкой. Женщина выдала ему несколько монет — долг за сданную раньше тару.

Елена говорит, что больше всего людей в пункт приема стеклотары приходит летом и осенью, когда народ приезжает с дач.

— Тогда у меня за день проходит человек 160. А сейчас, зимой, в среднем 80−100. Больше бутылок приносят после и перед выходными — в понедельник, вторник и пятницу, и после праздников, — перечисляет приемщица пункта. — В не слишком удачный день бутылок сдают рублей на 230. А в удачный — на 400 рублей. Бывало и на 600 рублей.

Заберут стеклотару из дома, еще и заплатят

В Минске отнести и сдать бутылки в пункт приема стеклотары — не единственный способ выгодно избавиться от них. Летом прошлого года в столице и столичном районе заработало «мусорное такси». Эта необычная служба появилась на мусоросортировочной станции «Западная». Суть в том, чтобы раздельно собрать отходы, которые можно переработать, вызвать машину через специальное мобильное приложение и отдать их. Работники службы такси готовы сами вынести хлам из квартиры, еще и заплатить небольшую сумму. Служба готова забрать и стеклянные бутылки, и пластиковые, и бумагу, и старую бытовую технику, и даже перегоревшие лампочки и севшие батарейки.

— Пока этот проект немножко притормозили, — рассказал нам генеральный директор мусоросортировочной станции «Западная» Дмитрий Кучук. — Может быть, в марте он снова заработает. Такси работало с июня до декабря прошлого года. Люди довольно активно пользовались его услугами. У нашего приложения было 1460 пользователей, машину вызывали по 5−7 раз в день. В основном люди сдавали старую бытовую технику, пластиковые и стеклянные бутылки, бумагу. За сданное сырье можно получить даже небольшую компенсацию. Сумму рассчитывает приложение. Нужно ввести в него вид отходов, которые хочешь сдать, и их количество. Оно покажет, какую компенсацию за это можно получить.

Дмитрий Кучук говорит, что за время работы мусорное такси вывезло около 5 тонн бытовой техники, 2 тонны стекла, примерно 300 кило пластиковых бутылок — они очень легкие, порядка 4 тонн бумаги.

Сколько же все-таки такси заплатит за килограмм стеклянных бутылок? Приложение показало: 1 копейку. Да, особо не заработаешь. С другой стороны, если стекла много, то самостоятельно сдать его не так-то просто. Если на машине, то придется потратиться на бензин. А тут и заберут сами, и деньги заплатят.

Сколько можно будет заработать на бутылках через тароматы?

К 2020 году в Беларуси собираются ввести депозитно-залоговую систему обращения с тарой. То есть мы сразу будем платить за тару какую-то определенную сумму — залог, а потом сдавать бутылки и банки в тароматы (специальные автоматы) и возвращать деньги за них. Это поможет увеличить объем использования вторичных материальных ресурсов, а некоторым даст возможность заработать.

— У нас есть Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» до 2020 года. Депозитно-залоговая система должна появиться ориентировочно к этому времени, — рассказывает директор госучреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич. — Наша система будет работать так, как и во всем мире. В крупных магазинах появятся фандоматы — автоматы по приему алюминиевых банок и пластиковых бутылок, и тароматы, а также будут открыты центры ручной сдачи.

И тароматы, и центры будут принимать только те бутылки, которые занесут в специальную базу, то есть на которые будет распространяться депозитно-залоговая система.

— Будет установлена специальная программа, в которую занесут производителей и импортеров — участников этой системы, — поясняет директор. — Каждому виду бутылки присвоят параметры, которые таромат будет считывать. Если бутылка занесена в систему, аппарат ее принимает. Если ее не будет в базе, таромат не возьмет ее. К примеру, кто-то привез напиток из дьюти-фри в эксклюзивной бутылке, она не попала в систему, автомат ее не идентифицирует и, соответственно, не примет. Тогда ее можно будет выбросить в контейнер для стеклянной тары либо отнести в обычный приемный пункт и сдать на стеклобой.

Наталья Гринцевич говорит, что мыть бутылку перед тем как забросить в таромат, не нужно. Единственное, надо будет проследить, чтобы тара «не была загрязнена какими-либо пищевыми остатками, в ней не должно быть жидкости».

— Тароматы будут принимать бутылки в том числе и по весу, — поясняет специалист. — Если будет большое превышение — в бутылке жидкость, таромат ее просто не примет.

В Литве залоговая цена бутылки — 10 евроцентов, в Германии — 25. У нас точную залоговую стоимость бутылок еще не определили. Но по предварительным подсчетам она составит где-то 20 копеек. Сумму залога приплюсуют к стоимости товара, то есть напитки подорожают. Но только для тех, кто не сдаст тару назад.

— В разных странах залоговая цена на тару устанавливается по-разному. В одних она отличается по видам тары — на жестяную, пластиковую, стеклянную. В других — на разные по объему бутылки. Может, у нас будет средняя цена, это что-то около 20 копеек, — говорит Наталья Гринцевич. — И это не цена сырья, затраченного на производство бутылки. Это стимул, чтобы человек за эти деньги не выбросил ее, а именно принес и сдал. Если стоимость будет очень маленькая, то все бутылки по-прежнему будут в контейнерах, а потом на свалке. Если залоговая стоимость будет очень высокой, может сложиться ситуация как в Эстонии, когда люди пытались привезти бутылки из других стран и не хватало размера фонда, чтобы вернуть их залоговую стоимость. Здесь очень тонкая грань, нужно хорошо посчитать.

Если у нас появятся тароматы и все начнут сами сдавать свои бутылки, что же будут делать те, кто этим зарабатывает?

— Даже если бутылка в таромате будет стоить 50 копеек, все равно найдутся те, кто поленится ее отнести и сдать, — говорит Михаил, который собирает бутылки в Серебрянке. — Это как с тележками в магазинах за границей. Есть те, кому не хочется ставить ее обратно, и даже то, что они потеряют евро, не стимул убрать ее на место. Зато есть люди, кому нужна эта монета, они пойдут, закатят тележку обратно и заберут деньги.