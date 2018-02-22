23 февраля в Беларуси ожидаются морозы до −25 °С 3 22.02.2018, 21:56

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Фото с сайта teinteresa.es

По прогнозам синоптиков, сильные морозы сохранятся до конца месяца.

В следующие сутки ожидается холодная погода — преимущественно без осадков, но с небольшим снегом по юго-востоку страны. Столбик термометра опустится до отметки в минус 25 градусов, прогнозирует Pogoda.by.

Погоду будет определять область повышенного давления, сформированная в холодной арктической массе. По юго-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью преимущественно −14…20°С (при прояснениях морозы усилятся до −21…25°С), по югу республики морозы слабее, −7…13°С.

Максимальная температура днем будет колебаться от –3°С по югу до –12°С по северу страны.

На отдельных участках дорог возможна гололедица. По прогнозам, сильные морозы сохранятся до конца месяца.