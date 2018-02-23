В финале Олимпийского турнира по хоккею сыграют немцы и россияне 24 23.02.2018, 17:41

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Матч пройдет 25 февраля.

В Канныне завершился второй полуфинал мужского олимпийского хоккейного турнира. Сборная Германии сенсационно одолела команду Канады (4:3) и вышла в финал, где сразится с россиянами, ранее обыгравшими чехов (3:0), сообщает «Прессбол» .

Таким образом, "Кленовые листья" не смогут повторить золотой успех Ванкувера-2010 и Сочи-2014. Для немцев же это наивысшее достижение в истории. В худшем случае они завоюют серебро. В прежние годы в их активе две бронзы.

Во втором периоде при счете 1:4 форвард канадцев Жильбер Брюле получил большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф за удар в область головы. Немцы не реализовали несгораемое большинство. Затем родоначальники отквитали две шайбы, между которыми форвард "бундесманншафт" Доминик Каун запорол штрафной бросок. Но на большее олимпийских чемпионов не хватило.

Канада — Германия — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Шайбы: 0:1 — Мацек (2) (Каун, 14.43 — бол.). 0:2 — Плахта (1) (Хагер, 23.21). 0:3 — Мауэр (1) (М.Гоч, Д.Вольф, 26.49). 1:3 — Брюле (2) (К.Ли, Норо, 28.17 — бол.). 1:4 — Хагер (3) (Плахта, Шютц, 32.31 — бол.). 2:4 — Робинсон (Томас, Рэймонд, 42.42). 3:4 — Рой (К.Ли, Норо, 49.42 — бол.).

43.21 — Каун (Германия) не реализовал буллит.