«Куплю палатку и буду жить на площади» 1 24.02.2018, 8:42

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В Вилейке назревает социальный бунт.

Предприятия избавляются от старых зданий общежитий как от ненужного балласта. Жители же интернатов в свое время селились туда как во временное жилье. Для многих оно осталось единственным. Но как жить, если условия невыносимые?

Жители общежитий Вилейского предприятия «Зенит» с этого месяца должны платить за комнату 160 рублей. Чиновники не предупредили людей о повышении цен. Половина жителей общежития – пенсионеры, которые получают чуть более 200 рублей, говорится в репортаже «Белсата».

В общежитии № 2 люди живут в блоках из двух комнаток и туалета. Иногда один блок занимает одна семья, но в некоторых – и по две семьи. Кухня со старыми плитами одна на этаж. И вот за такие «комфортные» условия люди платили чуть ли не столько, сколько за двухкомнатную квартиру в столице. Согласно новым жировкам, им придется платить еще больше.

«Куплю палатку и буду жить на площади. А где мне жить? За что? Мне нужно операцию делать на ноге. Я инвалид третьей группы», – говорит пенсионерка Лилия Нестерович.

Здание общежития № 2 построили в 1986-ом году. С тех пор там не проводили ни одного капитального ремонта. В прошлом году его перевели на баланс местного ЖКХ. Но ничего не изменилось – как текла вода с потолка на 8-ом и 9-ом этажах летом и зимой, так и течет. Такая же ситуация с трубами, кранами. Старые плиты чуть работают. Местами видны обнаженные провода. Картину дополняют разбитые окна в коридорах.

«Боюсь выйти, чтобы на голову не упало совсем. А за ремонт у нас берут деньги все время, но не помню, чтобы хоть раз что-то здесь делали», – говорит жительница общежития Людмила Волосюк.

Буквально через 20 минут, как в общежитие приехала съемочная группа «Белсат», сюда пришли и сантехники, и электрики, и даже представители МЧС. Совпадение? На этот вопрос ответа от них мы не услышали.

«Как начнет с крыши течь вплоть до первого этажа, так никому это не нужно. Скажешь, а тебе: «Это ваши проблемы» и никому ничего не нужно. Немного что-то подлатают и все», – говорит пенсионерка Татьяна Качан.

На предприятии «Зенит» зарплаты невысокие, но люди радуются и с того, что есть, так как работы в Вилейке катастрофически не хватает. Поэтому повышение цен за комнату в общежитии вызвало у людей возмущение.

«Я думала, что мы хотя бы доживем спокойно. Но так разве доживешь?! Как тут дожить? Пенсии 242 рубля. Как прожить?! А еще же сама гипертоник. На таблетки деньги надо. А мужу-инвалиду сколько еще тоже разных лекарств», – рассказывает пенсионерка Светлана Шинникова.

Жители общежития собрали подписи с требованием не поднимать цен на жилье. Но ни с предприятия, ни из ЖКХ реакции пока не было. Более того, наиболее активным пригрозили увольнением.

«За себя я не боюсь. Я очень боюсь за своего мужа, который отработал на заводе «Зенит» почти 20 лет. Если вдруг начнется давление, то я надеюсь на помощь телеканала Белсат, который, надеюсь, поможет мне защитить мои права», – отметила пенсионерка Надежда Тележевич.

Вилейскому ЖКХ достались старые здания общежитий в плохом состоянии. Обслуживание лифтов, ремонт, замена аварийного оборудования требуют затрат. Но жители не понимают, куда же тогда потратили те средства, которые они отчисляли на капитальный ремонт.