Минск теряет сотни миллионов на российском молочном эмбарго 24.02.2018, 9:31

Экспорт белорусских продуктов в РФ был важной статьей дохода.

В разгар очередного витка напряженности по сельскохозяйственной линии в Беларуси подвели экспортные итоги года. Данные Белстата говорят о том, что белорусские продукты питания по-прежнему остаются одним из самых востребованных за рубежом продуктов. Экспорт по этим позициям вырос за 2017 год на 16% до 4,9 млрд долларов, совсем немного уступив в денежном выражении нефтепродуктам, самой прибыльной позиции (5,3 млрд долларов), сообщает tut.by.

Традиционно первые три позиции в топе занимает молочка: экспорт сыров и творога за прошлый год снизился в натуральном выражении на 7,7%, но вырос в денежном на 15,6% до 797,9 млн долларов, поставки сухого молока выросли на 8,2% и 3,8% соответственно, экспорт сливочного масла при снижении объемов на 6,5% вырос в деньгах на 29%.

В топ-15 еще несколько молочных позиций, общий объем экспорта по которым достигает 2,3 млрд долларов за 2017 год.

На Россию из этого объема приходится 1,9 млрд, в том числе около 656 млн долларов составляют поставки по позициям, которые Россия грозит заблокировать с 26 февраля.

В натуральном выражении Беларусь резко увеличила поставки за пределы страны пива (+49,2%), крепкого алкоголя (+20%), шоколада и конфет (+35,2%), картофеля (+31,1%).

Россия заявила о запрете с 26 февраля ввоза из Беларуси молока, сливок и другой молочной продукции, о чем сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Отмечается, что запрет вводится в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси в Россию.