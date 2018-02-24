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Фотофакт: Свидетельство народного писателя Беларуси с «Погоней»

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  • 24.02.2018, 16:13
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Фото: Сергей Шапран

Рыгор Бородулин стал последним литератором, который удостоился этого звания в 1992 году

Сегодня исполняется 83 года со дня рождения народного писателя Беларуси Рыгора Бородулина.

Он стал последним литератором, который удостоился этого звания в 1992 году

«Белсат» опубликовал свидетельство народного писателя Беларуси Рыгора Бородулина, полученное им 23 сентября 1992-го и подписанное первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем.


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