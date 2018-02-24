Фотофакт: Свидетельство народного писателя Беларуси с «Погоней»2
- 24.02.2018, 16:13
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Рыгор Бородулин стал последним литератором, который удостоился этого звания в 1992 году
Сегодня исполняется 83 года со дня рождения народного писателя Беларуси Рыгора Бородулина.
Он стал последним литератором, который удостоился этого звания в 1992 году
«Белсат» опубликовал свидетельство народного писателя Беларуси Рыгора Бородулина, полученное им 23 сентября 1992-го и подписанное первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем.