Японский разработчик придумал, как быть где угодно, лежа дома на диване 2 6.02.2018, 14:13

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Технологию ChameleonMask называют «человеческим Uber».

Японский разработчик представил новую технологию, благодаря которой можно избежать нежелательного общения с людьми. За вас это сделает другой человек, «прикрывшись» вашим лицом и голосом, пока вы спокойно будете заниматься своими делами, пишет bigpicture.ru.

Японский разработчик Юн Рекимото (Jun Rekimoto) представил на конференции EmTech технологию ChameleonMask. Ее прозвали «человеческий Uber», но на самом деле она ближе к технологии FaceTime.

Суть ChameleonMask в том, что пользователь может нанять похожего на себя по телосложению «курьера», который будет ходить по делам клиента. «Человек-суррогат» надевает на голову специальную маску с прикрепленным планшетом, на который в прямом эфире транслируется лицо клиента: он наблюдает через камеру и может разговаривать с собеседником.

“Human Uber,” developed in Japan, provides a way to attend events remotely using another person’s body. “It’s surprisingly natural” says its inventor, Jin Rekimoto of Sony #emtechasia pic.twitter.com/WZHPVcZ6M0 — will knight (@willknight) 30 января 2018 г.

Издание Vice уже предложило, как можно использовать технологию. Например, помочь другу с переездом, не вставая с кровати, или сходить к сыну на матч. Правда, пока непонятно, как «человек-суррогат» сможет передвигаться, ведь его лицо закрыто планшетом и он ничего не видит. Но, возможно, в следующей версии появятся отверстия для глаз.