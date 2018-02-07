Минтруда рассказало, как «тунеядцам» будут начислять полную коммуналку 17 7.02.2018, 10:19

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Решение о повышении коммуналки для родственников безработных будут принимать в ЖКХ.

В конце января Лукашенко подписал новую версию декрета о «тунеядстве». Как именно он будет работать, пока загадка – подробности станут известны к 1 апреля. Известно лишь, что неработающим предстоит полностью оплачивать некоторые из услуг, которые субсидирует государство. Раньше, напомним, им нужно было платить фиксированный налог, пишет kp.by.

В прошлый раз Министерство по налогам и сборам успело разослать 470 тысяч извещений об уплате сбора. Сколько «тунеядцев» найдут сейчас?

- Если исходить из баланса трудовых ресурсов за 2016 год, то это может быть примерно 250 тысяч человек, - рассказал в программе «Актуальный микрофон» на первом национальном канале Белорусского радио Олег Токун, начальник управления политики занятости Минтруда. - Официальная статистика не знает, чем они занимаются. Да, возможно, это мигранты, которые уехали. Но, безусловно, будет часть людей, которые находятся в тени, работают нелегально.

В прошлый раз среди 470 тысяч человек оказалось много тех, кому извещения пришли по ошибке. Как теперь будут собирать базу «тунеядцев»?

- Такие механизмы будут существовать, и в их основу будет положен уже наработанный, пускай даже иногда и отрицательный опыт работы, который был в Министерстве по налогам и сборам. Именно поэтому в декрете сделан упор на местные органы власти, которые и будут формировать эти списки. Где, как не на местах, знают о каждом человеке? – прокомментировал Олег Токун.

Опираться, конечно, будут не только на знания местных властей. Сначала базу соберут из общереспубликанских источников, в первую очередь Фонда соцзащиты, Министерства по налогам и сборам, служб занятости. Потом ее будут фильтровать на местном уровне.

Кто именно будет считаться тунеядцем по новому декрету, пока неизвестно. Специалисты предполагают, что список освобожденных от «наказания за неработу» останется прежним, то есть в него попадут пенсионеры, студенты, декретницы, мамы детей до 7 лет, те, кто живет за границей, и так далее.

Какие именно услуги новые тунеядцы будут оплачивать полностью – тоже неизвестно, но речь в первую очередь речь идет о коммуналке. Главным вопросом было, как можно выставить полный счет за коммуналку только тунеядцу, а не тем, кто, например, живет вместе с ним.

- Я думаю, все эти вопросы будут решены специалистами жилищно-коммунального хозяйства. Я знаю, что они уже плотно занимаются проработкой этих вопросов, - пояснил Олег Токун.