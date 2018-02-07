Маска Илона 3 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

7.02.2018, 22:41

1,221

Антон Орехъ

В отличие от ракет Илона Маска, рогозинские ракеты сразу приземляются куда попало и по частям.

Илон Маск снова изобрел велосипед. Илон Маск опять изобрел колесо. Илон Маск не просто ищет простые ответы на сложные вопросы – он их находит. С детства мы были уверены, что взлететь и приземлиться может только самолет. А ракета может только взлететь – в лучшем случае. Рогозинские ракеты, например, сразу приземляются куда попало и по частям. Даже «шаттлы» и «бураны» строили по принципу самолета. А Илон Маск спросил: а почему ракета не может приземлиться? А кто-нибудь пробовал? Мы считали, что на Марс люди полетят даже не при Путине. А Илон Маск обещает высадку на Красную планету аккурат к окончанию предстоящего срока правителя РФ. И я почему-то верю ему – я имею ввиду Маска, а не Путина.

Мы всегда думали, что космос – это очень долго и очень дорого. Что для успехов в космосе нужны огромные государственные вложения. А получается, что одиночка, пускай и очень богатый, может сделать все то же самое, только намного дешевле и быстрее. Точнее, не то же самое, нет! Он может сделать дешевле и быстрее то, что государство не может сделать, кажется, ни за какие деньги. В том числе, к слову и американское государство. Ведь до появления Илона Маска американская космическая программа тоже функционировала как-то вяло и неубедительно, а иногда и трагично. Илон Маск – гений. Именно такой человек однажды и придумал колесо, а потом изобрел велосипед. Для применения колеса найдутся невероятные по сложности механизмы, над которыми сломают головы величайшие умы. Но кто-то для этого должен был посмотреть на мир иным взглядом и придумать простое и понятное колесико. Другой вопрос, что для рождения гениев все равно нужны условия. Шувалов говорит, что мы талантливее американцев. Отлично!

Самое время предъявить доказательства. Не Пушкина или Чайковского – а тех, которые поражают своим талантом весь мир прямо сейчас! Давайте покажем всему миру космодром «Восточный», где украли все, что можно украсть. Давайте продемонстрируем всему миру ракету «Протон», взлетающую под девизом «На кого Бог пошлет» и падающую потому, что ее плохо окропил святой водой бородатый батюшка. Илон Макс запустил в космос электромобиль – а что запустят россияне? Желтую «Калину»? Или лимузин из проекта «Кортеж»? Кстати, когда уже этот лимузин построят? Проекту шесть лет, а мы кроме картинок ничего не видали. Илон Маск до Марса быстрее долетит, чем для Путина сделают лимузин в единственном экземпляре. Таланты в России е есть, и гении тоже рождаются. Но у российских гениев, к сожалению два пути: либо плюнуть на все и уехать работать за границу, либо плюнуть на все и пойти торговать воздухом. На Илона Маска они могут быть похожи, только если маску его наденут.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»